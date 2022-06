Athénée de Rixensart: le bâtiment C pourrait être démoli

Le ministre répondait, ce mardi 7 juin 2022, en commission du parlement, à une question du député Nicolas Janssen (MR), "interpellé quant à l’état des bâtiments de l’athénée royal de Rixensart qui requièrent des interventions prioritaires" .

Le problème est de taille puisqu’il s’agit de la stabilité de ce bâtiment qui abrite, sur quatre niveaux, des salles de cours, le local rhéto, une salle d’étude, le bureau des éducatrices et le secrétariat de promotion sociale.

Le bâtiment C de l’athénée de Rixensart fait l’objet d’un suivi par le service des infrastructures de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) quant à sa stabilité depuis vingt ans. "Les premières études de stabilité datent de l’année 2000 et ont débouché sur des travaux en 2004 et 2007 , explique le ministre Daerden. D’autres études datant de 2011 et 2013 ont ensuite préconisé des travaux ayant eu lieu en 2014. Peu après, un diagnostic a fait état d’un défaut de remplissage du béton structurel des façades et des travaux se sont déroulés en 2019. Enfin, un audit structurel de 2021 relatif aux façades en béton, basé sur des analyses physico-chimiques dénonce des problèmes plus lourds à traiter. Jusqu’à présent il a donc été remédié au fur et à mesure aux différents problèmes de stabilité et des mesures ont bien été prises pour les occupants."

«Des travaux de rénovation lourde voire de démolition»

Les travaux réalisés depuis plus de quinze ans dans l’athénée rixensartois n’ont pas permis de régler définitivement les problèmes de stabilité du bâtiment. À tel point qu’on envisage désormais la démolition du bâtiment C, annonce Frédéric Daerden: "Vu le nombre de travaux et diagnostics, il apparaît que la rénovation de l’enveloppe ne sera probablement pas suffisante. Des travaux de rénovation lourde voire de démolition-reconstruction partielle seront vraisemblablement nécessaires. Il a dès lors été décidé de réaliser une étude complémentaire sur l’ensemble du bâtiment C par un ingénieur de stabilité. Ce marché est en cours de passation".

Trouver une solution pour héberger les élèves pendant les travaux

Si démolition il devait y avoir, il serait nécessaire de trouver une solution pour héberger les salles de classe qui disparaîtraient en attendant la reconstruction du bâtiment. Ce problème de relogement provisoire se poserait aussi immanquablement en cas de rénovation lourde du bâtiment existant. "Aucune piste n’a été dégagée à ce stade" , admet le ministre Daerden.

"Le budget de 2,2 millions, estimé depuis 2018, va être réévalué à la hausse. Les estimations actuelles des travaux s’élèvent à 8,12 millions euros" , a ajouté le ministre.