Première fête de la musique à Rixensart, avec Chicos Y Mendez au château

Dans les communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des centaines d’événements seront organisés entre le 17 et le 21 juin pour célébrer la fête de la musique. Cette année, la commune de Rixensart n’a pas souhaité faire de la figuration et organise, le vendredi 17 et le samedi 18 juin, deux jours de festivités.