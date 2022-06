Un résultat rassurant pour l’échevin, qui constate que les comptes communaux tiennent le coup après plus de deux ans de crise sanitaire. "Cela confirme la solidité financière de la Commune, qui garde des réserves importantes pour faire face aux difficultés. On l’a vu durant la crise sanitaire. Sur 2020 et 2021, les finances ont été impactées d’environ 2 millions d’euros à l’ordinaire. Nos réserves antérieures et la bonne santé de nos finances permettent justement d’y faire face."

Vincent Garny est ensuite revenu sur le déficit de l’année 2021. Selon l’échevin, deux éléments sont à épingler pour expliquer ce mali, tous deux liés aux recettes. Tout d’abord, la Commune a remarqué une baisse des recettes liées à l’impôt sur les personnes physiques (IPP). "Il y a sans doute une part liée à la crise sanitaire et une autre part, plus traditionnelle, de répartition par exercice des recettes à l’IPP" , indique-t-il.

Une explication qui n’a pas totalement convaincu le conseiller Philippe Lauwers (Écolo): "La crise a dû jouer, mais les indexations de revenus devraient améliorer la recette théoriquement. C’est hypothétique et la prévision est très difficile à faire mais il y a des éléments qui vont en sens divers à mon avis".

Précompte immobilier: moins 800000€

Le deuxième élément pour expliquer le déficit est, quant à lui, plus énigmatique. La Commune affiche une perte de 800000€ des recettes liées au précompte immobilier par rapport à l’exercice antérieur. Vincent Garny reconnaît que la situation est anormale: "On s’attendait à un accroissement par rapport à l’exercice précédent. Ici, on ne peut pas imputer cette baisse à la crise sanitaire".

L’échevin des Finances a cependant une piste d’explication de cette forte baisse. Un retard dans la perception du précompte immobilier pourrait justifier ce déficit. "Je sais que des personnes ont reçu tardivement leur extrait de rôle en matière de précompte immobilier. Elles le reçoivent parfois en fin d’année et avec les deux mois requis pour payer, cela se retrouve sur l’exercice suivant" , indique-t-il de manière hypothétique, tout en reconnaissant que la situation est assez étonnante.

Malgré ceux deux points négatifs des comptes, ceux-ci ont été votés à l’unanimité.