Au P’tit Cabas: Rixensart lance son épicerie solidaire

Une fierté pour Grégory Verté, échevin en charge de D’clic: "L’objectif pour nous est de nous sentir utiles. Aujourd’hui, je me sens utile d’être porteur d’un projet qui va aller là où les gens en ont besoin. Il y a tout un tas de personnes qui ne savent pas ce qui existe dans la commune, et c’est à ça que sert la camionnette parce que cela nous permettra d’aller vers les gens".

Une carte d’accès, renouvelable tous les six mois

L’épicerie solidaire a pour but d’aider les plus démunis de la commune. Elle sera accessible à toute personne majeure résidant dans la commune, se trouvant en situation de précarité et reconnue par les services compétents, c’est-à-dire le service social communal, le CPAS et le service D’clic. Les bénéficiaires recevront une carte d’accès, renouvelable tous les six mois.

Par ailleurs, des animations, ateliers et activités ont été créés avec des volontaires et les bénéficiaires pour répondre aux mieux à leurs besoins et attentes. "Quand la camionnette se posera dans les points stratégiques de la commune, les intervenants sociaux seront à disposition pour faire une sensibilisation, pour écouter. Quand on parle d’ é picerie sociale responsable, l’objectif est aussi de responsabiliser les gens, les informer, les accompagner et faire en sorte qu’ils ne soient pas seuls avec leurs difficultés", poursuit Grégory Verté.

Bientôt une épicerie sociale fixe

Pour l’instant, l’épicerie sociale est mobile et se posera une fois par semaine à Rixensart, à Genval et à Rosières. Mais dans les alentours du mois de septembre, l’espace D’clic des Charmettes (rue du Tilleul, 56) se transformera en épicerie sociale fixe. Un local y sera aménagé afin d’accueillir les bénéficiaires une fois par semaine. "Ce sera aussi l’occasion de proposer des produits plus frais, qui nécessitent d’être stockés dans un frigo" , indique Gaëtan Pirart, président du CPAS.

À ce jour, 37 personnes bénéficient déjà de l’aide de l’épicerie sociale responsable. Selon ses estimations, la Commune espère aider à terme au moins une cinquantaine de familles.