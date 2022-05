Dix-neuf coups de couteau à Genval: 5 ans de prison, dont 40 mois ferme

La femme se rendit à la cuisine, s’empara d’un couteau et revint dans le salon où elle porta 19coups à Fabien. C’est une voisine qui appela les policiers en parlant d’un "incroyable raffut" . Ils emmenèrent au commissariat père et fille alors que les ambulanciers transféraient la victime aux urgences.

«Demain, on fait comme on a dit»

Au commissariat précisément, un policier entendit la phrase "Demain, on fait comme on a dit" qui, selon l’avocat de la victime, le parquet et le jugement, est la preuve que les intéressés se sont mis d’accord sur une version qui ne tient pas la route, celle de l’agression dont le père aurait été victime de la part d’un homme qui venait d’uriner partout dans la salle de bains… sauf dans le WC. La substitute du procureur du roi Shelley Henrotte parla de "versions arrangées" car, à leur arrivée dans l’appartement, les policiers n’ont relevé aucune trace de lutte ni, surtout, aucune trace d’étranglement au cou du père.

Une peine de quatre ans de prison ferme fut requise car la prévenue était en état de récidive. Le 22 juin 2020 en effet, elle fut condamnée à Namur à 18 mois de prison ferme pour coups de couteau portés à son conjoint.

«Acharnement» et «intensité»

L’avocat d’Alberta tenta en vain d’obtenir la requalification des faits en coups et blessures volontaires car, selon lui, il n’y avait pas d’intention homicide dans le chef de sa cliente qui a agi par peur de voir son père mourir.

La femme écope de cinq ans de prison dont quarante mois ferme. Le jugement n’est pas tendre pour elle. Il fait état d’un "acharnement" et de l’ "intensité" des coups dont six portés en régions potentiellement vitales par la prévenue dont la version "manque de crédibilité" .