rois ans de mérites sportifs en une soirée à Rixensart

Chez les espoirs, c’est la jeune patineuse artistique Shadé de Brouwer (15 ans) qui, grâce à son titre de championne de Belgique en 2020 de sa catégorie, de Flandres Junior 2022 et de sa présence en tant que membre de l’équipe nationale belge en 2021, a remporté la catégorie féminine. Du côté masculin, Ben Douglas a été récompensé. Le triathlète de 13 ans est vice-champion de Belgique de triathlon, champion francophone de triathlon et d’aquathlon.

Les adultes ont aussi été mis à l’honneur lors de la cérémonie. Simon Martin, troisième en championnat d’Europe et du monde de duathlon a reçu le prix adulte tandis que chez les femmes, Emma Brose obtient la récompense. La sprinteuse détient le record de son club en indoor et est championne LBFA toutes catégories au 400 mètres.

Les mérites collectifs ont été attribués aux membres du Nage Sports et triathlon Team de Rixensart (NSTT) pour leurs nombreux podiums depuis 3 ans. Du côté des adultes, c’est le relais 4x100 mètres du RIWA en Master 60. Le collectif détient le record du club dans leur catégorie ainsi que le record LBFA.

Le fair-play à Dorian Lemaire

Dans la catégorie "entraîneurs et arbitres", Alexandre Minnoy a été récompensé. Le jeune arbitre suit les traces de son grand-père, l’arbitre international Joseph Minnoy, puisqu’il a été promu en juin 2021 en integrant la Pro League en D1B en tant qu’assistant-arbitre.

Cette année, le fair-play a également été mis à l’honneur et d’une bien belle manière. Remis en collaboration avec le Panathlon, l’association sportive faisant la promotion des valeurs humaines et sociétales dans le sport, le prix a été remis à Dorian Lemaire. En 2021, le sportif a parcouru plus de 2000 km à vélo jusqu’en Suède aller-retour et a permis de récolter plus de 11000 € au profit de la lutte contre la mucoviscidose.

Et pour terminer cette édition des mérites sportifs, le prix de la commission des sports a été remis à quatre candidats. Ce prix est destiné à honorer une personnalité, un membre ou un bénévole dont le dévouement et l’altruisme contribuent au développement du sport.

Les lauréats du prix destiné à honorer une personnalité, un membre ou un bénévole dont le dévouement et l’altruisme contribuent au développement du sport sont Claude Vandenberghe et Jules Moerenhout de l’Énéosport, Guy Meurisse du RIWA et Philippe Muyzers du Genval Yacht Club.