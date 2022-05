Depuis le mois d’avril, les membres du jury – représentants des syndicats d’indépendants, de l’IFAPME ou encore de l’UCM – se sont rendus dans les ateliers des finalistes pour découvrir leur travail. Ce mardi, c’est à la floricultrice Stéphanie de Bellefroid, à la tête de l’entreprise "Capucine à table", que les jurés rendaient visite. Durant une bonne heure, la maraîchère a présenté son activité à ces jurés mais également à des élèves de l’école de Rosières. C’est en effet à Rosières que Stéphanie de Bellefroid s’est installée il y a deux ans, sur un terrain d’un demi-hectare qu’elle partage avec "Les Fleurs de Mag".

Du semis à la récolte, elle réalise tout à la main. La floricultrice cultive plus d’une centaine de variétés d’herbes aromatiques et de fleurs comestibles à destination de nombreux restaurants haut de gamme de la région. "Il faut être passionnée mais les chefs avec qui je collabore le sont autant que moi. Ils ont envie d’explorer le végétal. Parfois je propose quelques fleurs au goût original, parfois c’est eux qui me demandent un certain type d’herbes. C’est avant tout un échange." De la mi-mars à la mi-octobre, Stéphanie de Bellefroid leur propose des plantes fraîches. Mais des produits transformés sont également disponibles, comme des tisanes, des vinaigres, des eaux aromatiques et depuis peu des alcools.

Le 21 juin prochain, les deux prix du concours – prix du jury (3500€) et prix "coup de cœur" (2000€) – seront remis chacun à l’une des dix lauréates du concours "La Vitrine de l’artisan" lors d’une cérémonie qui aura lieu à Louvain (Leuven). Si elle reçoit l’un de ces prix, Stéphanie de Bellefroid se promet d’en profiter pour améliorer sa communication: "En général, c’est un budget qui passe à la trappe quand on a une entreprise comme la mienne. Quand on doit faire des investissements, c’est toujours pour du matériel en premier. Et en m’inscrivant au concours, je me suis dit que c’était la bonne occasion justement d’axer vers ça en poussant un peu plus loin le graphisme, faire un shooting photo, etc. "

Ajoutons que l’autre finaliste installée en Brabant wallon est Anne-Sylvie Godeau, de la société Lutea. Cette fabricante de couleurs est installée à Incourt.