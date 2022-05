Tribunal correctionnel: l’étudiant vendait de la coke à Rosières

Ce jour-là, il fut arrêté au volant de sa petite Fiat par la police qui procédait à une opération BOB. Les policiers constatèrent que le conducteur paraissait anormalement nerveux. Ils flairèrent un livreur de stupéfiants comme il en passe de très nombreux dans la zone de police de la Mazerine, tampon entre la capitale et le Brabant wallon, terre privilégiée pour ce type de commerce.

De fait, l’intéressé avait sur lui 770€ et six boulettes de cocaïne. Il fut présenté à une juge d’instruction nivelloise qui fit en sorte que son GSM soit passé au peigne fin. Ce téléphone actionna des antennes brabançonnes wallonnes durant deux petits mois. Le jeune homme se montra collaborant. Compréhensive, la magistrate le laissa en liberté conditionnelle.

Probation autonome de deux ans

Il expliqua, et il le répéta lors de l’audience précitée, avoir été engagé par une "centrale" bruxelloise qui met à la disposition de ses livreurs un véhicule avec lequel ils vont porter les commandes à des consommateurs dont le domicile figure en quelque sorte sur une feuille de route. Ils ramènent l’argent récolté et touchent une commission.

"J’avais appris que la cocaïne permet d’améliorer les performances au plan scolaire, mais je n’avais pas les moyens pour financer ma consommation. À la moindre faille, on me taxait. J’étais coincé des deux côtés. Heureusement, j’ai été bien aidé par mes proches." Aujourd’hui, il est en troisième bac et tout semble aller pour le mieux.

Le tribunal l’a condamné à une peine de probation autonome de deux ans. Les conditions: cesser toute consommation et poursuivre les études. Le jugement ordonne la confiscation des 770€ saisis et de 1370€ d’actif illégal.