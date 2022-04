Permis accordé pour la nouvelle gare de Rixensart

Un projet aux multiples facettes

Le projet comprend l’aménagement d’un auvent d’une superficie de 560 m² qui abritera la salle d’attente, les canaux de vente et d’information aux voyageurs, les escaliers d’accès aux quais et des locaux techniques. Un parking vélo de 104 places couvert et sécurisé sera aussi aménagé.

"Ce nouveau bâtiment en ossature bois s’inscrit dans la logique des gares fonctionnelles et durables dont les grandes lignes ont été définies par les voyageurs, dit le communiqué de la SNCB. Le design de la gare, résolument moderne, sera modulable et facile d’entretien. Quasi zéro énergie, le bâtiment sera doté d’une isolation, d’une ventilation et d’un système de chauffage performant. Il sera équipé de panneaux solaires, d’un système de récupération des eaux de pluie et d’une toiture végétale."

Accessibles pour les personnes à mobilité réduite, les nouveaux aménagements veilleront à organiser et sécuriser les flux de piétons, cyclistes et voitures sur l’esplanade.

Dans les zones de circulation et la salle d’attente, un système de sonorisation sera installé pour les annonces, de même qu’une horloge, des écrans qui indiquent les départs des trains en temps réel et des supports pour accueillir les affiches avec les horaires de train.

Enfin, un système de caméras reliées directement au centre des opérations de sécurité de la SNCB sera installé.

Des travaux sans perturbation du trafic ferroviaire

Les travaux débuteront dans les prochains mois pour une durée d’environ 1 an. Ils n’engendreront aucune perturbation du trafic ferroviaire.

Pour rappel, la gare de Rixensart, située sur la ligne 161 Schaerbeek-Namur, est desservie par les trains S avec notamment 2 trains par heure vers Bruxelles et vers Ottignies. D’importants travaux d’infrastructure y ont été menés par Infrabel au cours des dernières années pour le passage de 2 à 4 voies. L’ancien bâtiment de gare, désormais à l’écart des nouveaux quais, sera réaffecté. Plusieurs discussions avec la commune sont en cours.