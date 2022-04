"J’ai mon tempérament méditerranéen" , expliqua-t-il en tenant le crachoir pendant une bonne demi-heure pour développer une thèse qu’il connaît par cœur pour l’avoir soutenue à plus d’une reprise devant le tribunal de la famille qui a déjà rendu sept jugements à ce sujet.

Marco F. et sa femme se marièrent au Maroc en 2009. Ils eurent un enfant en octobre 2010. Ils divorcèrent le 15 octobre 2018. Le jugement accorda aux deux parties l’hébergement égalitaire pour le fils mais, le 21 novembre suivant, l’ex-épouse déposa une requête visant à obtenir l’hébergement principal.

Il faut dire que Marco avait, le 2 novembre, déposé plainte pour adultère au Maroc. Quoi qu’il en soit, la femme obtint gain de cause et Marco ne fut autorisé à voir son fils que quatre heures par mois dans un Espace Rencontre.

Il fut poursuivi pour double harcèlement du 30 janvier au 15 février 2021: harcèlement téléphonique à l’égard de son ex-femme; et harcèlement physique – le fait d’être allé à la piscine où son fils suivait des cours de natation.

Il fut condamné par défaut à un an de prison le 28 juin 2021. C’est contre ce jugement qu’il est venu faire opposition le 11 mars en demandant son acquittement.

"Mon ex-femme n’a pas été correcte, car elle savait qu’à l’époque j’étais hospitalisé pendant 36 jours. Le harcèlement? J’essayais d’avoir des nouvelles de mon fils car elle avait brisé son téléphone. Je lui en ai acheté un nouveau. On est allé jusqu’à me reprocher d’être allé assister aux cours de natation de mon fils! C’était pour moi un besoin de le voir et de l’aider. Mon fils a été pris en otage par sa mère. Je lui ai acheté un piano portatif que j’ai amené à la maison de mon ex-femme. Elle ne pourra pas le nier."

La femme le reconnut, elle qui se trouvait sur le banc des parties civiles.

Le parquet demanda confirmation du jugement mais suggéra d’assortir la peine d’un an d’un sursis probatoire. Le tribunal a retenu la seule prévention de harcèlement téléphonique pour laquelle il condamne à six mois de prison ferme le prévenu qui a d’ores et déjà déclamé qu’il ferait appel.