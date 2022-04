Rixensart: un Genvalois a créé Nolla, un déodorant 99% naturel

Une cinquantaine de tests plus tard, destinés à améliorer la texture, le parfum et l’efficacité, la start-up Nolla est créée. Comme premier et, pour l’instant, seul produit, son fondateur a décidé de développer un déodorant 99% naturel décliné en trois parfums: le cacaotier, avec des notes ambrées et chocolat; le guyot, mélange d’odeurs de poire et de grenade; et le sonora, qui combine agrumes et sauge.

Pas de plastique

C’est dans son atelier que Gauthier Bodart confectionne ses produits depuis deux ans. Un travail de longue haleine qu’il effectue seul.Le jeune entrepreneur mélange huile, cire et ingrédients actifs. "Je fais fondre et mélange le tout dans une casserole. Je fais ensuite couler ça dans le packaging en carton et une fois solidifié, le produit est prêt à l’emploi."

Un jeu d’enfant? Pas tant que ça. Pour chercher la perfection "naturelle", Gauthier Bodart explique ses envies à ses fournisseurs afin de créer un produit le moins nocif possible. "L’idée, c’est de trouver à chaque fois les ingrédients qui permettront la meilleure combinaison pour un produit 100% d’origine naturelle et présentant des propriétés confortables pour la peau. Pour cela, je passe tous les ingrédients dans une base de données, appelée INCI Beauty, qui me permet de vérifier si chaque élément du déodorant est bien naturel et si sa confection n’est pas source de pollution."

«Impossible d’atteindre les 100%»

À 99% naturel, le déodorant doit son dernier pourcentage au parfum. "En réalité, il est quasiment impossible d’atteindre les 100%. Dans le naturel, il y a potentiellement des traces d’agents CMR, c’est-à-dire cancérogène, mutagène et reprotoxique. L’avantage d’utiliser du parfum partiellement synthétique, c’est que j’ai davantage de marge de manœuvre pour créer un produit sain, et je peux enlever des allergènes aussi."

Gauthier Bodart met un point d’honneur à vendre ses produits dans des commerces locaux, bio, qui partagent sa vision écologique. Ses déodorants sont disponibles dans une quinzaine de magasins en Brabant wallon, mais le fondateur de Nolla compte bien étendre ce réseau à la région bruxelloise, voire dans les pays frontaliers. Une diversification des points de vente… Mais aussi de produits. D’autres cosmétiques sont en préparation. Un dentifrice écoresponsable devrait voir le jour en septembre. Des gels douche, shampoings et autres produits sont également envisagés à l’avenir. Mais en attendant, les déodorants sont déjà disponibles en magasin et en ligne, à 10,90€ l’unité.

https ://nolla.care/