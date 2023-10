Rebecq : pas de recours au Conseil d’État contre le mât de mesure

Au mois de mai 2023, le fonctionnaire délégué avait déjà statué en faveur de W3 Energy, alors que le collège communal avait rendu un avis défavorable. Désireuse de défendre les riverains qui avaient affiché leur mécontentement. Estimant que des études avaient déjà été effectuées à cet endroit par le passé pour un projet éolien, le collège avait introduit un recours auprès du ministre. Qui a donc donné raison à W3 Energy.

Il restait encore une carte à jouer pour les autorités communales: un recours au Conseil d’État. "On savait, nous, que ce ne serait pas simple pour le ministre de ne pas suivre son fonctionnaire, commente Dimitri Legasse, chef de file du groupe Union (majorité). On a quand même sollicité le conseil communal, pour voir dans quelle mesure on pouvait aller au Conseil d’État et faire casser le permis. Il nous a été répondu que nos arguments étaient trop faibles et on nous a déconseillé d’aller dans ce sens." Tant sur le fond que sur la forme, il apparaît que le dossier est inattaquable, aux yeux des spécialistes juridiques de la Commune.

Jusqu’au mois d’août 2025, W3 Energy aura donc l’occasion de mesurer la force du vent et l’activité de la chiroptérofaune, entre l’autoroute A8 et le croisement des chaussées de Bruxelles et Maïeur Habils. En cas de résultats favorables, un projet éolien risque évidemment d’être déposé.

C’est justement ce que les riverains et habitants de Rebecq, en général, craignent. Ils s’étaient largement opposés au dossier précédent, introduit par Engie. Ce fournisseur d’énergie avait reçu une réponse négative des ministres Tellier et Borsus début 2022 et avait décidé de ne pas aller au Conseil d’État, après trois années de procédure.