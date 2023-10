Séparation houleuse à Rebecq : dix mois de prison avec sursis

Il a nié avoir été jamais violent envers la victime, contre-attaquant en fustigeant une procédure de divorce initiée selon lui sans rien lui dire, en pointant des manœuvres pour garder le domicile conjugal, en déplorant d’être privé de ses enfants, de devoir malgré cela payer plus de 350 € chaque mois…

Et la scène qui a mené à une intervention des forces de l’ordre en janvier 2023, avec des traces relevées au niveau des poignets de la dame ? "Elle m’a appelé, elle m’a accueilli avec un grand sourire et elle est descendue avec un marteau ! a objecté le prévenu. Moi, je lui ai arraché ce marteau, et elle est tombée… Si j’ai fait ces gestes-là, c’est qu’il y avait une bonne raison !"

Et les menaces avec la voiture, avec un écart effectué lorsqu’il a croisé cette dame qui marchait avec sa fille sur un trottoir ? "Ah oui, quand elle revenait du commissariat ? Je suis passé sur la chaussée mais il n’y a rien eu ! a explosé le quadragénaire. Quand elle me voit, elle crie que je veux la frapper alors que je ne l’ai jamais fait !"

Pour l’avocate de la défense, il faut tenir compte du contexte familial, et de la situation que son client vit comme une injustice. "Il y a une incompréhension qui l’amène à se montrer véhément, en tout cas verbalement, a-t-elle plaidé. On voit une animosité qui ne fait que grandir. Je demande d’envisager une suspension probatoire, avec les conditions qui avaient déjà été fixées par la juge d’instruction et qui pourraient apaiser la situation."

Le ministère public, lui, avait souligné qu’il était particulièrement désagréable d’entendre un prévenu se poser en victime alors qu’il y a des témoignages, des constatations policières et un certificat médical. Une peine de dix mois avait dès lors été requise.

Le jugement vient de tomber et l’ensemble des préventions sont déclarées établies. Le prévenu est effectivement condamné à dix mois d’emprisonnement, assortis d’un sursis probatoire. Les conditions prévoient notamment une interdiction de contact avec la victime, et un suivi psychologique pour maîtriser les réactions à la frustration et la propension à la violence.