Rebecq : poser des cloisons à l’église de Quenast pour n’en chauffer qu’une partie lors de la messe ?

"On parle de chauffer un volume de 5 000 mètres cubes avec un chauffage au gaz, censé protéger un patrimoine important, avec l’orgue qui date du milieu du XVIIe siècle. Or, on ne chauffe que deux heures avant l’office, qui a lieu une fois par semaine et dure une heure. Donc chauffer l’église 3 heures par semaine, est-ce que ça a un effet sur le patrimoine ? Je trouve qu’il y a moyen de réduire la dimension de l’église. On pourrait très bien se contenter du chœur et ne chauffer alors que 400 mètres cubes."

Ce qui représenterait une dépense énergétique nettement moindre. "Cette réflexion pourrait également être appliquée aux autres édifices de la commune", a ajouté Léon Jadin.

Pour Dimitri Legasse, chef de file Union et président du conseil communal, cette question est "fondamentale et ne relève pas uniquement de la compétence du conseil communal de Rebecq. Elle concerne tous les lieux de culte et est liée également à la séparation prétendue de l’Église et de l’État. Il y a quatre, cinq ou six clochers par commune wallonne, les Communes doivent entretenir ces édifices qui n’appartiennent pas au service public dans la majorité des cas".

Le socialiste a suggéré une suspension de séance de quelques minutes, pour trouver une réponse à envoyer à la fabrique d’église.

"Nous estimons que l’électricité doit être remise aux normes, ce sont des conditions de sécurité, a déclaré Léon Jadin, après l’interruption. On propose que la fabrique d’église revoie le budget pour le chauffage."

Finalement, c’est un emprunt de 100 000 € qui a été voté, soit 80 000 € pour l’électricité, 10 000 € pour la sonorisation, et 10 000 € supplémentaires, au cas où.

Cette proposition n’a toutefois pas fait l’unanimité. La bourgmestre notamment, Patricia Venturelli, a choisi l’abstention: "J’assiste à la plupart des réunions des fabriques d’église, les remarques ont déjà été formulées. Pour moi, le travail a été fait. On peut le remettre en question, mais ils ont déjà demandé des rapports et des devis, depuis de nombreux mois…"