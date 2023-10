Rebecq : stand-up, impro, expo et théâtre au menu de la nouvelle saison du Centre culturel

Une autre nouveauté, qui pourrait également attirer des jeunes, c’est l’arrivée de l’impro. "On lance des ateliers d’improvisation, un peu plus tard dans la saison. On avait déjà testé une session et ça avait bien fonctionné. Là, on propose une série de cinq soirées qui devraient déboucher sur un spectacle présenté au mois de juin. Les participants seront entourés par des comédiens professionnels, afin de présenter un match d’improvisation." Attention, le nombre de participants à cet atelier d’impro est limité à 15 personnes.

Au niveau des activités plus locales, le Centre culturel accueillera, du 7 au 22 octobre, une exposition d’art contemporain intitulée "Traversé(e)s". Maïté Saint-Guilain: "Ce sont des œuvres très visuelles, graphiques, avec notamment de la gravure et de la vidéo". Les artistes de Rebecq que sont Chris Lorge et Hedwige Debroux invitent Valérie Berteau et Brigitte Michel, également artistes pluridisciplinaires, à partager avec elles leurs traversé(e)s.

De son côté, les comédiens amateurs d’Art’Senn’Ic présenteront, les 24, 25 et 26 novembre, une pièce en wallon intitulée Dans notre bistro. "C’est un rendez-vous toujours très attendu par notre public, dit la directrice. On a déjà quelque 350 réservations, c’est dire l’engouement. Il faut dire que même si ce sont des amateurs, ils font ça avec talent et professionnalisme."

www.rebecqculture.be