Rebecq : portes ouvertes à la Brasserie Lefebvre, ce week-end

Sur réservation, les curieux pourront donc découvrir l’endroit où sont brassées la Barbãr, l’Hopus, la Floreffe, la blanche de Bruxelles…

Ce vendredi, un afterwork se tiendra de 17h à 23 h, avec un fritkot et un barbecue, puis une ambiance musicale assurée par un DJ.

La journée de samedi sera d’abord… sportive. Le départ d’un trail sera donné sur le site de la brasserie . "Les participants peuvent se chronométrer via l’application Strava, mais ils peuvent aussi parcourir le circuit de 11 km à leur rythme, en se promenant. La particularité, c’est que l’itinéraire passe par la carrière de Quenast. C’est une façon d’aller sur les traces de l’origine de la brasserie. Car le business, à la base, était d’étancher la soif des 4 000 travailleurs de la carrière qui taillaient le pavé." En soirée, Hawaï Davebee se chargera des platines.

Dimanche matin, place à un rallye des ancêtres. Une balade est prévue, mais ceux qui le souhaitent peuvent juste venir exposer leur véhicule.

"Garder les prix sous contrôle…"

Si l’équipe a le temps d’organiser ces portes ouvertes, c’est que les affaires vont plutôt bien. "Nous avons traversé les crises successives et nos ventes sont correctes. Elles correspondent à nos attentes. Le défi se situe plutôt au niveau de l’approvisionnement: matières premières, emballage, électricité. Il faut garder les prix sous contrôle, alors qu’ils sont parfois très variables, notamment pour les produits de nettoyage."

Durant tout le week-end, Céline Lefebvre et ses collègues mettront aussi l’accent sur les aspects durables de l’activité. "Notre objectif, c’est de continuer à développer nos marques, assurer la pérennité de l’entreprise et de faire attention à la durabilité. On expliquera que lorsqu’on fabrique de la bière, on utilise de l’eau, de la vapeur, de l’énergie. On essaie de diminuer toute cette consommation, c’est notre défi actuellement."

Toutes les informations sur ces portes ouvertes et les modalités d’inscription sont à retrouver sur le site www.brasserielefebvre.be.