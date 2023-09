Rebecq : une (petite) taxe en plus pour les carrières

Ce qui a fait réagir Philippe Hauters, chef de file du groupe Objectif Citoyens (OC): "La Commune devrait toucher 20 000 €. Ce montant figurera dans l’article budgétaire de la taxe sur les carrières, dont le règlement a été modifié fin 2022. Sauf qu’on évoquait, là, le montant de 375 000 €. On s’inquiète donc du futur de cette taxe". En d’autres termes, le libéral se demandait si la nouvelle taxe remplaçait la précédente ou s’ajoutait à celle-ci. Réponse du directeur général: "La taxe sur les dépendances des carrières s’additionnera à celle sur l’exploitation. Dans la seconde modification budgétaire, les deux montants seront inscrits. En fait, on en revient à la situation d’avant l’adoption du nouveau règlement, car on taxait déjà l’exploitation et les dépendances".

Un contact informel a été pris avec le cabinet du ministre wallon, à la demande de la tutelle, avant de soumettre ce texte au conseil communal. "Nous avons reçu un feu vert officieux du cabinet. Après le vote, on soumettra ce texte à la tutelle pour l’application de cet exercice."

Au total, ce sont donc 395 000 € de recette qui figureront dans la modification budgétaire.

Ce montant de 20 000 € dépend en fait du chiffre d’affaires de la société qui possède les installations. Plus il est élevé, plus la taxe est importante. Pour les exercices budgétaires 2023 à 2025, la recette pourra aller de 10 000 € au minimum, à 220 000 € au maximum.

Lors du dernier conseil communal de 2022, les élus avaient adopté un nouveau règlement pour la première taxe. L’ancien système basé sur la déclaration du chiffre d’affaires a été remplacé par la déclaration de tonnage exploité. Les autorités se reposent donc sur la déclaration sur l’honneur de l’entreprise pour fixer l’impôt. Le critère n’est donc pas le même pour les deux taxes.