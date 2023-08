Vente de l’ancienne maison communale de Rebecq: la superficie du terrain presque doublée

Cette fois, ce n’est plus tout à fait le même bien qui sera mis en vente. Le collège a en effet proposé au conseil de presque doubler la superficie du terrain: on passe ainsi de près de 17 ares à quasiment 32 ares. Le Monument Solvay reste exclu de la vente.

Cela fait forcément grimper la valeur du bien. Celle-ci avait été fixée à 600 000 € en 2022. Le nouveau prix demandé: 650 000 €.

D’autres changements ont été apportés. Il n’y a plus de critères imposés, alors qu’il était demandé au futur propriétaire de "contribuer à l’attractivité du cœur villageois, soutenir une densification diversifiée et raisonnée, contribuer à la gestion du stationnement et de la mobilité douce, encourager la rénovation du bien et de ses abords dans un souci environnemental, protéger des éléments architecturaux et naturels…"

En revanche, il est désormais stipulé que "l’ancienne maison communale étant reprise comme monument à l’inventaire du Patrimoine immobilier culturel sur base de sa typologie et de son intérêt architectural, il y a lieu de conserver l’aspect architectural de ce monument […] En cas d’éventuels travaux nécessitant un permis d’urbanisme, l’avis de l’Agence wallonne du patrimoine ne sera que consultatif."

Surenchère minimum: 5 000 €

On note également qu’il n’y a plus de jury pour déterminer le choix de l’acquéreur et que les candidats acquéreurs ayant remis une offre valable seront informés par écrit de l’offre la plus haute et invités "à une séance pendant laquelle des offres supérieures pourront être faites". La surenchère minimum est fixée à 5 000 €.

Les différents délais (publicité de 4 mois, dates de la mise en vente) seront déterminés par le collège communal le 7 septembre.