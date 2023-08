Rebecq : vers une réfection de la rue du Radoux (Bierghes) en 2024

L’auteure de l’interpellation a également cité la Fédération de l’industrie cimentière belge (Febelcem) selon laquelle "sans entretien régulier, une réfection totale est nécessaire après 40 ans". Ce qui n’est donc pas le cas.

La bourgmestre a, par le passé, déjà expliqué que le budget pour refaire toute la voirie est trop élevé. Plus de 1,5 million d’euros.

"Pouvez-vous nous indiquer si la Commune a, un jour, tenté d’obtenir des subsides pour la réfection de la rue du Radoux, comme elle l’a fait pour la route Industrielle ou pour certains bâtiments du patrimoine rebecquois ? Si pas, quelles sont les raisons qui empêcheraient l’obtention de tels subsides pour les travaux de la rue du Radoux ?", a demandé la citoyenne.

"Une centaine d’habitations dans lesquelles des humains souffrent…"

Les riverains ne comprennent pas que la réfection de leur rue ne soit pas une priorité: "En janvier 2023, il nous a été répondu que la Commune utilisait, comme élément objectivant la décision de priorité de réfection d’une voirie, la quantité de véhicules qui y circulent. En moyenne, 1 065 véhicules passent quotidiennement dans la rue du Radoux, alors que la route Industrielle draine près de 10 000 véhicules par jour. Vous avez néanmoins oublié un élément très important, du moins à mes yeux, c’est l’humain ! La rue du Radoux compte une centaine d’habitations dans lesquelles des humains souffrent, alors qu’il n’y a que très peu d’habitations le long de la route Industrielle…"

La bourgmestre, Patricia Venturelli, a répondu à l’interpellation. Notamment en citant également la Febelcem: "Comme vous le soulignez, la Febelcem indique que la durée de vie théorique des chaussées en béton est de 30 ans, mais dans un article de juillet 2022 de cette dernière, nous pouvons lire que “pendant leur durée de vie théorique, qui est généralement de 30 ans, les chaussées en béton ne nécessitent pratiquement aucun entretien programmé, à l’exception du renouvellement de l’étanchéité des joints. En outre, dans la pratique, les chaussées en béton sont utilisées beaucoup plus longtemps, parfois pendant plus de 50 ans pour les autoroutes et même jusqu’à 100 ans pour les routes à trafic faible”."

Et d’ajouter, rappelant que la rue du Radoux a déjà fait l’objet de plusieurs interventions, qu’ "il est faux d’affirmer qu’une réfection totale aurait dû être effectuée il y a 20 ans. De plus, comme annoncé lors de votre précédente interpellation, des travaux seront réalisés au niveau du rond-point et d’un plateau ralentisseur maintenant que notre modification budgétaire a été approuvée par la tutelle.

Par ailleurs le collège envisage de prévoir, en 2024, un budget pour la désignation d’un auteur de projet en vue de la réfection de la rue du Radoux."