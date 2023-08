Rebecq : trois séances de cinéma en plein air

Le Centre culturel de Rebecq s’apprête à lancer la troisième édition de ses séances de cinéma en plein air: trois films projetés au cours des trois prochains samedis sur trois sites différents. "Nous nous installons à chaque fois dans un village pour partager un moment musical et un film sous les étoiles, résume Maïté Saint-Guilain, directrice du Centre culturel. L’occasion d’aller à la rencontre des habitants des villages et quartiers. Nous collaborons pour chaque soirée avec le comité de quartier local ou une association de la commune, qui s’occupe du bar et de la petite restauration."