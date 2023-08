Rebecq : le bilan de Sportissimo a finalement été évoqué au conseil communal

Ce dernier a rappelé les éléments déjà explicités dans notre journal, comme la participation de toutes les Communes au remboursement des emprunts contractés par Sportissimo auprès d’un organisme bancaire. Et pas seulement Rebecq, avec ses 79 000 € versés annuellement, pendant sept ans. "Nous ne payons plus cette indemnité, car les crédits bancaires ont été transférés aux Communes, qui les ont utilisés pour d’autres projets. C’était une manière d’éviter les pénalités…"

M. Legasse a ajouté que toute la procédure était transparente, car les comptes sont accessibles à la Banque nationale et accessibles lors de l’assemblée générale à laquelle chaque conseiller communal est invité et peut ainsi poser ses questions.

Le socialiste a ensuite fait le point sur le bilan financier de toutes les opérations, dévoilant quelques chiffres intéressants. Le vélodrome a été vendu pour 422 000 €, "et nous avons bénéficié d’un dédommagement pour les dégâts occasionnés sur ce vélodrome suite au glissement de terrain du chantier de la piscine, à hauteur de 152 000 €". Ce qui fait que 574 000 € sont rentrés dans les caisses communales. Or, la Commune a déboursé un peu plus de 550 000 € pour les emprunts et la contribution d’un euro par habitant et par an. Le solde est donc positif d’environ 20 000 €.

À cela, il faudra ajouter le fruit de la vente du terrain sur lequel le bassin de natation devait voir le jour. Ce terrain a été mis en vente à près de 190 000 € et le résultat du processus n’est pas encore connu. "La période pour remettre une offre est terminée, mais je n’ai pas encore averti le conseil d’administration, je lui laisse la primeur de l’information", a expliqué Dimitri Legasse. Si le terrain était vendu 190 000 €, un quart reviendrait à Rebecq, d’après la clef de répartition votée il y a plus d’une décennie, soit 47 500 €.

Si le solde positif précédemment mentionné revenait dans les caisses communales, ce n’est pas le cas de la vente du terrain. Enfin, indirectement si. Le montant devra être affecté à une ASBL sportive. "Il n’y en a que quatre à Rebecq, a précisé Dimitri Legasse. Elles recevront donc cette enveloppe, mais pas les subsides aux associations offerts chaque année par la Commune." Indirectement, Rebecq récupérera donc bien l’argent, avec le subside qu’elle ne distribuera pas aux quatre ASBL sportives.

Tout cela sera confirmé lors de la dernière assemblée générale de Sportissimo, où la liquidation sera votée. Un point devrait aussi être présenté lors d’un conseil communal, afin de valider cette redistribution.