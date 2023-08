Chapelle des Augustines (Rebecq) : un chantier à plus de 3 millions… en zone inondable

Dans la délibération concernant le marché de travaux, des simulations du résultat escompté ont été glissées. Vraiment magnifique. À se demander comment les visiteurs parviendront à se concentrer sur les livres, tant la beauté des vitraux attirera les regards…

Mais ce n’est pas la seule inquiétude. Violette Mahy (Écolo, opposition), a soulevé un vrai problème lors de la séance de ce mardi. "Quelles sont les mesures prévues, sachant que l’ancienne chapelle se trouve en zone inondable ? Les livres seront déposés au niveau du sol, ne risque-t-on pas de les perdre ? Le revêtement choisi pour le sol est du tapis plain, ce qui ne semble pas adapté en cas d’inondations."

Du mobilier mobile

À une centaine de mètres du futur chantier, la Senne a déjà débordé par le passé. Il y a deux ans, lors des fameux orages de juillet 2021, mais aussi en 2010 et en 2011.

"Le mobilier retenu est mobile et donc déplaçable, a répliqué Patricia Venturelli, la bourgmestre (Union). Cela permettra de réagencer l’espace quand des événements seront organisés. C’est un bâtiment classé, on ne fait donc pas ce qu’on veut pour le revêtement. Plusieurs réunions ont eu lieu pour étudier la configuration des lieux, voir ce qu’on peut notamment mettre en place pour lutter contre le bruit. Et tous les matériaux ont été validés en réunion patrimoine. C’est une procédure très lourde, les plus anciens se souviendront que le dossier a déjà plus de dix ans."

Les élus de Rebecq ont finalement très peu de choses à dire sur les travaux qui seront effectués. Le projet s’inscrit dans le Plan de relance wallon et bénéficie d’un taux de subsidiation de 80%. "Même la couleur pour les décors, tout a déjà été décidé, jusqu’au moindre détail."

Violette Mahy a encore demandé si le mobilier, en cas de risque de crue, pouvait être déplacé dans une zone sécurisée ? Réponse positive de la bourgmestre. On peut quand même se demander si, lors des épisodes orageux très importants, les autorités auront le réflexe de penser aux livres, alors que des habitations et voiries seront en danger.

Du tapis plain, c’est moins cher

"On n’est pas peu fiers d’avoir décroché ce projet auprès de la ministre De Bue, est intervenu le président du conseil, Dimitri Legasse (Union). On parle de 3,3 millions d’euros. Le Plan de relance intervient à hauteur de 2,2 millions, la Communauté française pour 400 000 € pour tout ce qui touche aux livres, puis il y a une intervention de la Province du Brabant wallon et le solde sera à charge de la Commune. On s’attend à environ 100 000 €, mais ça va permettre de restaurer un patrimoine inestimable."

Le socialiste a reconnu la dangerosité de la Senne. "Et les aléas inondations pourraient menacer les bâtiments. Il faut savoir que l’eau est montée à un peu moins d’un mètre dans la maison de retraite (résidence d’Arenberg), qui se trouve juste à côté, mais pas dans l’ancienne chapelle. Pour une question de déclivité probablement."

Il a encore rappelé que l’été passé, 15 à 20 centimètres d’eau s’étaient accumulés devant la maison communale. "Donc oui, le risque existe et on ne peut pas arriver à un risque zéro. Le mobilier mobile est une piste de solution, le tapis plain par contre… Dans un joyau patrimonial, c’est un peu paradoxal. De la pierre bleue, on aurait mieux compris, mais ça aurait été un autre budget évidemment."