"Le concept ? Vous achetez à boire et ou à manger dans notre épicerie, comme par exemple notre délicieux fromage de"complètement chèvre", et vous dégustez en mode pique-nique, au jardin, dans nos prairies, au bord de la piscine ou en vous baladant."

Bien entendu, les clients peuvent tout simplement emporter leurs achats et les consommer chez eux, sans aucun problème.

Mais la formule de Rebecq en Transition est plutôt originale. Tous les dimanches, du mois d’août et de septembre, le site de l’Épicerie, au numéro 3 du chemin Hurtebize, est ouvert au public, de 12h00 à 19h.

Une brocante aussi

"Alors rameutez vos amis-amies, vos chéris-chéries, vos petits et petites, vos taties et vos papys, on va siroter l’apéro, grignoter, bronze, se baigner, papoter, rire, rêver, jardiner, farnienter, câliner les chevreaux et les chevaux. Et refaire le monde en mieux !"

La devise des membres de Rebecq en Transition est la suivante: "cet été, chacun fait-fait-fait c’qui lui plaît-plaît-plaît".

En plus d’échanger et de manger un bout, une brocante, donnerie, vide grenier se déroule au même endroit. "Il reste quelques petites perles à chiner: jolis objets, linge de maison, vêtements, vaisselle, ustensiles et robots de cuisine, livres pour petits et grands, bandes dessinées, matériel d’équitation…"

Les visiteurs ont déjà pu profiter ce dimanche 20 août des installations et des objets de seconde main mis en vente. Un tel événement sera à nouveau organisé les dimanches prochains.