À Rebecq comme ailleurs, la majorité a le droit de refuser le débat

Pour rappel, Léon Jadin voulait que la Commune adhère à la Convention des Maires et, de par cette adhésion, s’engage à baisser drastiquement les émissions de CO2 sur le territoire communal. Mais la majorité a voté le retrait du point, sans autre discussion. "Nous ne souhaitons pas aborder ce point et souhaitons voter son retrait. Car ce point a déjà été évoqué, directement et indirectement, à deux reprises au conseil communal, avait alors indiqué Dimitri Legasse. Nous ne souhaitons pas réaborder, à la demande de qui que ce soit, de conseil en conseil, des années durant, le ou les mêmes points." Le président du conseil communal avait, dans la foulée, conseiller à Léon Jadin de ne pas confondre persévérance et obstination.

Un conseil communal peut rejeter n’importe quel point de son ordre du jour

Ce n’était effectivement pas la première fois que Léon Jadin tentait de convaincre le conseil communal. Ce 24 janvier, il n’a donc même pas eu l’occasion d’argumenter.

Est-ce bien légal, pour en revenir à la question du député Heyvaert ? Oui, lui a répondu le ministre Collignon. "Le point complémentaire a été inscrit de manière régulière (et) a bien été communiqué (NDLR: par le collège) aux conseillers communaux. Toutefois, une fois saisi de l’ordre du jour, le conseil communal en devient maître. Cela signifie que le conseil communal n’est pas tenu de délibérer et de voter sur tous les points de l’ordre du jour. Il peut décider d’ajourner certains points. Il peut modifier l’ordre des points. Il peut amender les propositions. Le conseil communal (de Rebecq) était donc autorisé, pour autant qu’il y ait eu vote, à rejeter le point complémentaire."

En d’autres termes, si le collège – qui rédige l’ordre du jour – est obligé de prendre en compte la demande d’un conseiller d’ajouter un point à l’ordre du jour, le conseil communal peut très bien décider de supprimer le point.

"Cela rend ineffectif le droit d’ajouter un point à l’ordre du jour"

Laurent Heyvaert craint que, même si elle est légale, l’attitude du conseil communal de Rebecq se reproduise, ici ou ailleurs: "Si le conseil peut voter le refus d’aborder un point, nous considérons que ce droit doctrinal rend ineffectif le droit expressément consacré par le code de la démocratie local pour un conseiller communal de rajouter un point étranger à l’ordre du jour sans que le collège puisse s’y opposer. En effet, s’il est appliqué, il pourrait aboutir à un rejet systématique de tout point étranger à l’ordre du jour par un conseiller et constituerait ainsi une sérieuse brèche dans le fonctionnement démocratique de nos assemblées communales."

"Il y aurait matière à réflexion si une telle pratique devenait récurrente"

Le ministre Collignon a répondu au député que, en effet, il pourrait y avoir là une faille. "Il y aurait effectivement matière à réflexion si une telle pratique devenait récurrente", a-t-il observé, tout en rajoutant immédiatement que, concernant le cas précis de Rebecq, "la décision contestée est conforme à la réglementation".