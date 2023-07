Série d’été (2/7) | Brabant wallon, terre… d’industrie: ami d’Einstein, le Rebecquois Ernest Solvay a bâti un empire

Le destin d’Ernest Solvay est assez exceptionnel. Né à Rebecq-Rognon le 16 avril 1838, il montre, dès son plus jeune âge, un grand intérêt pour la chimie, la physique et tout ce qui a trait aux sciences naturelles.

C’est dans l’usine à gaz de son oncle, Florimond Semet qu’il va développer son savoir, mais aussi mener une série d’expériences.

En mettant au point un nouveau procédé de fabrication de la soude, il va révolutionner l’industrie. Car son carbonate de sodium, tellement rare à l’état naturel est plus que nécessaire dans l’industrie du verre, de la métallurgie et de la chimie en plein essor.

95% de la production mondiale

Les débuts seront pourtant difficiles. En 1865, à peine 200 kg de soude sortent de ses ateliers. Mais deux ans plus tard, la production journalière dépasse déjà les trois tonnes. Et, en 1900, c’est 95% de la production mondiale de soude qui sortent des usines Solvay.

Le Rebecquois a très vite compris le développement qu’allait prendre sa découverte. Partout où il y a de la houille, du calcaire et du chlorure de sodium, il va ouvrir d’autres usines.

En 1913, il célèbre, avec fastes, son septante-cinquième anniversaire et, surtout, le cinquantième anniversaire de son entreprise. Elle est devenue un groupe industriel de niveau mondial.

Ernest Solvay, qui s’est offert un splendide château à La Hulpe, croule littéralement sous sa fortune.

À l’occasion de cet anniversaire, il va offrir un mois d’appointements par quatre années de services à chaque employé de sa société et une semaine de congés payés à chaque ouvrier. Du jamais vu !

Les allocations maladie, 70 ans avant leur obligation

Précurseur dans le domaine social, il avait auparavant généralisé la journée des huit heures, quatorze ans avant qu’elle ne soit légalisée. Les allocations de maladies, devenues obligatoires en 1948 étaient déjà courantes chez lui… en 1878.

Il est le plus grand mécène de l’Université libre de Bruxelles, qu’il va doter d’une école de commerce et d’un institut de sociologie.

Il est également à la base de l’Institut International pour la Physique et la Chimie qui donnera naissance, en 1911, aux fameux Conseils Solvay, rassemblant, tous les trois ans, à Bruxelles, les plus grands savants du moment. La session de 1911 est entrée dans l’Histoire, Solvay réussissant à rassembler pas moins de onze Prix Nobel, dont Marie Curie et Albert Einstein, dont il était l’ami.

Une montagne à son nom en Antarctique

Homme modeste, ayant été jusqu’à refuser son anoblissement par le Roi, il n’aurait sans doute pas apprécié que son nom ait été donné à des dizaines d’artères en Belgique, en France et en Allemagne.

Mais il aurait certainement été ému d’apprendre qu’en remerciement pour sa générosité, des scientifiques aient proposé son patronyme à un astéroïde, à un versant du Mont Cervin et à une montagne, culminant à 2 560 mètres, du continent Antarctique.

Guillaume Nélis, l’un des plus intelligents industriels du pays

Guillaume Nélis

Si le nom d’Ernest Solvay a traversé les siècles, celui de Guillaume Nélis est, de nos jours, totalement ignoré. Pourtant, sans lui, le géant industriel belge n’aurait jamais pu se développer.

En 1843, il crée sa propre papeterie, à Virginal-Samme. Grâce à lui, le petit village se transforme en véritable pôle industriel.

En 1858, la vente de ses papeteries lui permet d’investir aux côtés d’un jeune inventeur qui a développé un processus novateur pour fabriquer de la soude, Ernest Solvay. Celui-ci lui vouera une éternelle reconnaissance. Dans un discours de 1883, le grand industriel affirmera que c’est à M. Nélis que l’on doit la constitution de la société elle-même: "Il était, dit-il, l’un des plus intelligents industriels du pays."

Henri Tudor et ses 30 000 ouvriers de Florival

Henri Tudor

Pionnier de l’électricité, Henri-Owen Tudor est à l’origine de la Société de fabrication des accumulateurs électriques en Belgique.

Henri Tudor met au point un accumulateur pour sauvegarder l’énergie électrique.

Vu le développement des affaires, Henri Tudor et son frère Hubert fondent, le 26 avril 1889, la Société anonyme belge pour l’éclairage public par l’électricité "Système Tudor".

En Belgique, l’implantation se fait en 1901 à Florival (Grez-Doiceau), où une roue hydraulique de 120 chevaux est installée sur la Dyle. Entre les deux guerres, le groupe Tudor comptera de vingt-cinq à trente mille employés.

Homme industriel et politique, Émile Henricot a forgé Court-Saint-Étienne

Émile Henricot

Émile Henricot a forgé Court-Saint-Étienne. Pourtant, il n’a pas de racines locales. C’est le comte Albert Goblet d’Alviella qui va le faire venir à Court-Saint-Étienne pour y développer sa forge acquise quelques années plus tôt, au décès de son gestionnaire, pour éviter le chômage aux villageois.

L’ingénieur va pleinement s’y investir, modernisant les installations, la dotant d’équipements innovants. Il va d’ailleurs très vite en devenir l’unique propriétaire.

Émile Henricot a contribué à la prospérité du village, dont il est devenu conseiller communal, puis échevin. Il va doter Court de nouvelles routes, de l’eau courante et même d’une nouvelle maison communale.

François Fournier, le Clabecquois qui possédait l’île de Porquerolles

François-Joseph Fournier

Destin exceptionnel que celui de François-Joseph Fournier, né le 6 décembre 1857 sur une péniche amarrée à Clabecq et qui finira par faire l’acquisition de l’île de Porquerolles.

François-Joseph Fournier n’a pas seize ans lorsque son père meurt. Il devient ainsi soutien de famille ; touche à peu près à tous les petits métiers, se prend de passion pour la mécanique et le chemin de fer. Il œuvre sur la construction de pont au Canada, au canal de Panama. Chercheur d’or, il trouve un filon au Mexique.

Il y développe aussi d’immenses plantations d’ananas et d’agrumes, une distillerie, des usines à sucre.

Auguste Lannoye, maître papetier dont le Balatum a fait la fortune

Auguste Lannoye

Auguste Lannoye est né le 19 septembre 1874 à Corroy-le-Grand au sein d’une famille modeste, et dont l’enfance va être perturbée par la mort accidentelle de son père, puis de sa mère.

Avec le soutien de son beau-père, le très riche notaire la hulpois Stévenart, qui lui prête sur l’honneur la quasi-totalité de ses avoirs, il crée les établissements Lannoye-Stévenart à Genval. Le perfectionnement du balatum va faire sa fortune.

Les débuts ont été difficiles: l’unité de production de Genval a même été victime d’un gigantesque incendie en 1936. Mais, dès l’après-guerre, le balatum est entré dans tous les foyers. Plus de 2 500 ouvriers, dont la moitié à Genval, y travaillent.

