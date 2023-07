Rebecq : le terrain Sportissimo mis en vente: 189 912 €

Pourquoi le nom de Dimitri Legasse figure-t-il sur l’annonce de la vente des terrains de l’intercommunale Sportissimo, publiée sur Immoweb ? C’est l’interrogation du mouvement Rebecq Vivant et d’autres citoyens, sur les réseaux sociaux. "Je me lasse de ces insinuations, réagit Dimitri Legasse, administrateur de Sportissimo. Je n’ai pas commenté la publication car je la trouvais trop nauséabonde. Si la mise en vente s’est faite via un compte privé, c’était simplement que la procédure était fastidieuse si on avait dû le faire au nom de Sportissimo, intercommunale qui va être dissoute. Je l’ai donc fait en privé, mais le terrain ne m’appartient évidemment pas et l’argent ne me reviendra pas."