L’ancienne maison communale de Rebecq est encore à vendre

Du coup, le montant fixé n’est plus de 600 000 euros mais de 650 000 euros. Ce qui correspond à l’estimation des notaires. "On propose de tirer une ligne le long du bâtiment et d’inclure une plus grande partie du parc."

Lors de la tentative précédente de vendre le bien, des candidats avaient expliqué que le jardin était trop petit. Ce qui explique cet ajustement.

L’autre changement, c’est que les conditions qui étaient imposées auparavant ont été supprimées du dossier, a précisé Patricia Venturelli, la bourgmestre. "Il faut savoir que depuis, le bâtiment est repris comme monument, à l’inventaire du patrimoine immobilier culturel de la Région wallonne, sur base de sa typologie et de son intérêt architectural. Cela garantit le maintien du patrimoine. Des avis seront remis au cas où l’acquéreur souhaitait modifier le bâtiment."

La commune n’a plus besoin d’imposer ses conditions, ce sont celles de la Région wallonne qui sont d’application. Petit détail: la statue Solvay est exclue du lot.

"Dans votre déclaration de politique communale, vous annonciez le développement du territoire pour améliorer la qualité de vie des habitants, une réduction de l’empreinte environnementale des activités humaines, la création d’emplois et activités locaux, la favorisation des biens locaux et la réappropriation de l’espace commun ainsi que la promotion de la démocratie participative, a rappelé Violette Mahy (Écolo, opposition). Sauf que dans le projet, aucune de ces intentions n’est respectée."

Le jury, chargé d’évaluer les projets, a été supprimé et seul le prix sera pris en compte. À condition de respecter les critères architecturaux et la densité… si l’édifice devait être transformé en logements.

"Il est un peu caricatural de dire qu’on ne suit pas notre intention pour la gestion de l’espace public, a répondu Dimitri Legasse. Avoir des joyaux par dizaine, ne pas savoir les entretenir et les laisser en déshérence, ce n’est pas responsable et gestionnaire. Il faut opérer des choix, certes économiques. L’usage du parc est loin d’être intensif et nous avons tenté 3 ou 4 opérations différentes pour vendre le bâtiment. Aucun n’a abouti jusqu’à présent."

Le député ajoute que le site était autrefois privé, propriété de la famille Solvay, et qu’il le redeviendra. "Par ailleurs, notre intention est de retrouver un écrin vert, aux alentours de la rivière, près de la plaine de jeux, sur le plateau de la gare."