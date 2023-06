Rebecq : le centre de Quenast complètement zappé

Ce mardi, le conseil communal devait donner un avis. Il l’a fait et il est défavorable. Pour deux grandes raisons.

"D’abord, ce courrier a été envoyé fin mai par la Région, le délai accordé aux Communes n’est que de 60 jours, alors qu’il s’agit d’un document fondamental de plus de 250 pages", a expliqué Dimitri Legasse, chef de file du groupe Union (majorité). favorable. Mais la critique porte avant tout sur le fond: "C’est assez incompréhensible, même si les cartes ont été réalisées de manière scientifique. Pourquoi le centre de Quenast n’est-il pas repris alors qu’il l’est dans le schéma de structure qui date de 2011, où un centre urbain et une densité de 30 à 35 logements à l’hectare étaient indiqués ? C’est un problème de ne pas prévoir une centralité à Quenast, mais bien à Bierghes et Rebecq".

Dimitri Legasse a souligné qu’une liaison en transport en commun était assurée avec Tubize et Hennuyères (Hainaut) et que des grandes surfaces étaient installées. "On voudrait défendre le fait qu’il faille déterminer une centralité à Quenast." Conséquence, par exemple, si le modèle n’était pas revu: "Si le centre commercial situé le long de la chaussée de Mons n’existait pas et qu’une demande était introduite demain, le fonctionnaire délégué n’aurait d’autre choix que de refuser le permis".

Dimitri Legasse a repéré un autre souci potentiel. "Il y a quatre pôles d’ancrage: Tubize, Enghien, Soignies et Braine-le-Comte. J’ai une intime conviction que s’il fallait faire un arbitrage, demain, pour attribuer des subsides dans le cadre d’un investissement en infrastructure, ces notions de pôle influenceront la décision".

Écolo (opposition) était plutôt d’accord sur les arguments, de forme et de fond. Mais la conclusion était différente: "On risque de perdre du temps, alors qu’il est possible de modifier le plan dans le schéma de développement communal et donc d’inclure une centralité à Quenast", a commenté Léon Jadin. Les trois élus Écolo ont donc voté… contre l’avis négatif.