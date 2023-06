Rebecq : Dimitri Legasse réagit à la carte blanche de Dominique Parein

"Le règlement du conseil communal ne prévoit pas un délai de traitement d’une interpellation. Il prévoit en son article 68.10 une condition de recevabilité, qui indique effectivement si une interpellation est déposée 15 jours avant, elle sera traitée au conseil communal. C’est une condition de recevabilité pour qu’une interpellation soit déposée dans un délai raisonnable. On ne l’a d’ailleurs jamais appliquée et nous allons la supprimer car elle n’a pas lieu d’être."

Le sujet a d’ailleurs été évoqué lors du conseil communal de ce mardi 20 juin, avec une proposition d’intégrer les groupes d’opposition dans la réflexion.

Dimitri Legasse retrace le parcours de l’interpellation citoyenne qui n’a pas été réalisée ce mardi… mais le sera lors de la prochaine séance, sans doute en août. "La dame envoie le mail le jeudi 1er mai à 21 h. Le vendredi 2 juin, la bourgmestre en prend connaissance. Selon la procédure, c’est ensuite au directeur général d’en prendre connaissance. Ce qui a été fait le lundi 5 juin. Il a ensuite dispatché la demande à ses services le mardi 6 juin. Sauf que l’ordre du jour du conseil communal est décidé par le collège, et il avait déjà été fixé. Matériellement et techniquement, il était impossible de compléter ou d’ajouter le point en urgence."

Pour Dimitri Legasse, la critique formulée dans la carte blanche est infondée. "C’est nier le fonctionnement d’une administration et d’un groupe professionnel. Si on envoie une demande d’interpellation le 1er juin, c’est impossible d’avoir la réponse le 20 juin. Le personnel a du travail et ces interpellations prennent du temps. Car l’administration doit instruire le dossier et mener une investigation, pour obtenir les réponses."