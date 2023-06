Rebecq : une irrégularité dans la taxe déchets 2023

Pour en avoir le cœur net, Grégory Gallez a contacté le cabinet de la ministre wallonne Céline Tellier. Dans un courrier électronique, celle-ci lui a donné raison: "Votre lecture de la situation est tout à fait correcte: l’administration communale est bien dans l’obligation de joindre à l’avertissement extrait de rôle une note explicative reprenant notamment le détail des coûts communaux par habitant et par an à charge du citoyen." Grégory Gallez a ensuite écrit à la tutelle, qui apporte un élément supplémentaire: "De nombreuses Communes souhaitent que cette annexe soit dématérialisée et accessible via leur site internet. Cette alternative s’inscrit dans une démarche environnementale, mais également dans un souci de limiter l’augmentation des coûts de gestion des déchets sur les citoyens."

C’est l’option retenue par la Commune de Rebecq. En février dernier, un message était publié sur les canaux de la Commune, annonçant que "le document expliquant le coût total du traitement des déchets sera mis en ligne sur notre site www.rebecq.be et disponible au service de l’accueil de l’administration communale dès que possible".

La tutelle précise toutefois que, même si l’arrêté du gouvernement wallon oblige les Communes à communiquer ces informations, elle va "prendre contact avec la Commune de Rebecq afin de lui rappeler les prescrits de l’arrêté".

Cette procédure entraîne un manque de transparence dans l’enrôlement de la taxe. Patricia Venturelli, bourgmestre, explique: "La taxe s’applique dès le 1er janvier 2023. Plus on l’envoie tard, plus les situations changent. Si une personne déménage le 2 janvier à Tubize et qu’elle reçoit la taxe de Rebecq le 15 juin, elle ne comprendra pas. Ce sont ces incompréhensions et autres remarques qu’on essaie d’éviter."

La bourgmestre précise encore que le document vient d’être réceptionné par l’administration et qu’il devrait être validé par le collège dans les prochains jours, avant d’être publié sur tous les canaux de communication de la Commune. Il sera également disponible en version papier à l’accueil de l’administration communale.

Grégory Gallez explique que ça le "dérange que les règles ne soient pas respectées". Il trouve également "lamentable" que les élus de l’opposition (Objectif citoyens, Écolo, Ensemble Créons l’Avenir) ne réagissent pas face à ces manquements.