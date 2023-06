Rebecq/Carte blanche/ Quand l’autorité communale s’arroge tous les droits, tout en bafouant ceux de ses citoyens

Cette interpellation doit être de portée générale et relever de la compétence de décision du collège ou du conseil communal.

Bien que peu connue, l’interpellation citoyenne est un des droits démocratiques fondamentaux et essentiels. Ce droit est réglementé et est retranscrit dans le règlement d’ordre intérieur (ROI) de la Commune. À Rebecq, il est retranscrit dans le ROI du 13 juin 2019, chapitre 6, articles 67 à 72.

Cette semaine, lors de la publication de l’ordre du jour du conseil communal se déroulant ce 20 juin 2023, Claire, une habitante s’étonna de ne pas voir figurer son interpellation.

Afin qu’une interpellation passe au conseil communal, l’une des conditions, est le délai d’introduction. Ce délai est variable d’une commune à l’autre. À Rebecq, dans son article 68 point 10, le collège a décidé que cette interpellation devait parvenir entre les mains du bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au moins 15 jours francs avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée.

Le conseil communal se déroulant le 20 juin, la citoyenne envoya son interpellation le 1er juin, bien avant la date d’échéance. La bourgmestre, Patricia Venturelli, admit avoir pris connaissance le 2 juin de l’interpellation, envoyée par mail et réceptionnée le 1er juin. S’en suit alors toute une série d’argumentations imaginaires et fantaisistes et non définies, ni par la loi, ni par décret ni même par voie d’ordre intérieur. Pire, cette interpellation ne pourrait pas passer avant fin août, soit presque trois mois après son introduction.

De qui se moque-t-on ? Déjà, que cette faculté d’interpeller les autorités communales ne fasse l’objet d’aucune publicité (publications communales ou autres) quand, malgré tout, il y en a une, tous les moyens sont mis en œuvre pour dissuader les gens d’en faire. On parle du rejet des politiques traditionnels et l’émergence d’autres partis, il est à constater que les autorités en place ne font rien pour favoriser l’échange avec ses propres citoyens. Pour regagner la confiance des citoyens, il faudra beaucoup pour effacer le mépris de sa population, en plus des affaires politico-financières qui sortent chaque semaine. Et ce ne sera pas en apparaissant, tout à coup, à la veille des élections que les citoyens se laisseront duper une fois de plus.