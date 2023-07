Nouveau chapitre pour la Taverne d'Arenberg, qui a rouvert le 30 juin dernier sous l'impulsion de Bruno et Sébastien

Les habitués ne seront pas dépaysés, vu que Sébastien Harchy a travaillé comme serveur dans l’établissement pendant neuf ans. "À la base, ce n’est pas mon métier. Je suis maçon. Mais je suis tombé amoureux de l’horeca: le contact avec les clients, ça me plaît beaucoup."

Un profil qui convient bien à la taverne, réputée pour sa convivialité. "Avec mon conjoint, ça nous tenait à cœur de reprendre la concession, beaucoup de clients m’ont encouragé à le faire. Notre projet, c’est de refaire une petite restauration rapide pour le côté taverne, avec des tapas et des cocktails. On prévoit aussi des soirées à thème, car les gens sont très demandeurs. Il y aura un thé dansant par mois, on offrira un morceau de tarte et un café aux résidents de la maison de repos."

Sans oublier les produits incontournables. "Nous allons travailler avec la Brasserie Lefebvre, pour mettre en avant les produits locaux: la Manneken Pils, la Floreffe, la Hopus, la Blanche de Bruxelles et tous les autres produits phares."

De son côté, la Commune est ravie de voir la taverne rouvrir, après plusieurs mois d’attente. Et pas seulement pour une raison financière. "C’est une grande satisfaction, parce que cette taverne est un joyau du patrimoine de Rebecq, sourit Patricia Venturelli, la bourgmestre. C’est un lieu de vie, au centre de la commune. C’est important de continuer à le faire vivre et d’accueillir aussi bien les Rebecquois que les gens qui passent ici dans le cadre d’une visite touristique. C’est un bâtiment qui a un cachet, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur."