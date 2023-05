Inondations: 10 000 € pour aider Monghidoro

"Compte tenu de la situation sur place et des échos que nous avons, nous n’allons pas passer par un consortium, mais envoyer en direct un montant à notre commune jumelée, a annoncé Dimitri Legasse (Union), président du conseil. Nous l’avons déjà fait par le passé, de manière exceptionnelle et dans d’autres circonstances. On propose cette fois non pas 50 cent par habitant mais un euro, pour que 10 000 euros soient envoyés à Monghidoro."

Patricia Venturelli, la bourgmestre de Rebecq, s’est entretenue avec la maire de Monghidoro. "Elle m’a expliqué que ce sont principalement les infrastructures qui ont été détruites. 47 personnes ont dû quitter leur domicile et ont été relogées. Des solutions ont été trouvées. Mais les dégâts sont importants au niveau des voiries: des routes ont été coupées, ce qui rend certains hameaux inaccessibles. Il y a quelques jours, même le centre de Monghidoro était inaccessible pour réapprovisionner la station-service et la grande surface."

Du coup, c’est bien la piste d’une aide financière qui a été privilégiée. "On aurait pu envoyer du matériel et des personnes, mais ça aurait moins de sens. De l’argent, c’est plus facile dans ce cas-ci", a commenté Dimitri Legasse.

Les élus de l’opposition ont validé la proposition, avec toutefois un commentaire formulé par Violette Mahy (Écolo). "Les événements qui ont touché l’Italie récemment doivent nous rappeler à quel point il est important d’agir concrètement contre le changement climatique et ses effets déjà visibles. Plus il y a de dégâts, moins il y a d’argent pour lutter et investir dans des mesures d’adaptation et d’atténuation, afin de vivre de manière décente avec les effets du changement climatique et d’essayer d’inverser la tendance."

Écolo a donc voté ce don à Monghidoro et espère que Rebecq "ne se contentera pas de réparer les dégâts".