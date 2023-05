Rebecq introduit un recours contre le permis accordé à W pour l’installation du mât de mesure

Le fonctionnaire, dans sa délibération, indiquait que le mât s’implanterait dans une zone non exploitée, que la demande était limitée dans le temps (24 mois) et que le projet était conforme au plan de secteur. Le fonctionnaire ajoutait que ce mât de mesure est indispensable au développement "éventuel" d’un parc éolien à cet endroit, et il précisait que l’octroi du permis pour ce mât ne garantit pas l’octroi d’un permis pour installer un parc éolien. "Ce mât a simplement pour but d’évaluer l’opportunité environnementale d’un développement éolien à cet endroit. En outre, l’avis du SPW, Département de la nature et des forêts, est favorable, sans condition. Il y a lieu de se rallier à cet avis."

La demande porte sur un mât de mesure haut de 80 mètres, à installer sur une courbe de niveau de 77 mètres. "Le mât sera placé entre les carrières et une motte boisée, allant jusqu’à une courbe de niveau de 104 mètres. Les arbres sont plantés sur cette motte et les premières habitations se situent à environ 400 mètres. Seule la partie haute du mât sera visible et les structures mises en place présentent un caractère fin. Vu le caractère temporaire de l’installation, il y a lieu de considérer que le projet ne présente pas d’impact paysager notable."

Ces arguments du fonctionnaire n’ont pas convaincu le collège communal de Rebecq. Un recours a donc été introduit et ce sera au gouvernement wallon de trancher. Pour rappel, de nombreux riverains ne veulent pas de ce projet éolien.