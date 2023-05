"Nous avions répondu à l’appel à projets pour les biens à haute valeur patrimoniale et notre dossier a été sélectionné, a annoncé Patricia Venturelli, bourgmestre, lors du conseil communal de ce mardi 23 mai 2023. Nous allons recevoir un subside de 2 198 000 €, auquel s’ajoutera un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’affectation en bibliothèque. La chapelle est vide et a subi les dégâts du temps. On a eu des réunions avec le service du patrimoine et une série d’options ont été étudiées pour la rénovation. Il fallait définir les aspects du patrimoine à maintenir, la manière d’effectuer cette rénovation. Le dossier est très avancé, car les délais sont très courts pour la concrétisation du projet."

"Ce dossier est dans nos cartons depuis une dizaine d’années, mais il était difficile de le faire aboutir car les projets patrimoniaux demandent beaucoup de moyens financiers, a encore précisé Patricia Venturelli à la sortie du conseil. Sans subside, c’était compliqué d’avancer."

Le choix de transformer la chapelle en bibliothèque ne date donc pas d’hier. "L’étude de faisabilité a été effectuée il y a une dizaine d’années. C’est sur cette base que le projet a été lancé."

Logée actuellement en face de l’administration communale, à côté du Moulin, ruelle du Tonnelier, la bibliothèque va donc pouvoir songer à son déménagement. "Elle est à l’étroit et a donc besoin de plus d’espace pour mieux accueillir les lecteurs. Le gros point positif, c’est qu’elle mettra moins de livres en réserve et en mettra davantage en accès direct."