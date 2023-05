La Commune de Rebecq est prête à défrayer des bénévoles pour ramasser les déchets

Ce qui étonne, c’est que le mouvement Rebecq Vivant avait déjà lancé une opération similaire, évoquée dans nos colonnes en janvier. Il s’agit des Crado’Marches, promenades de citoyens bénévoles au cours desquelles tous les déchets rencontrés sont collectés. Une balade est organisée chaque mois dans un coin de la commune. La différence, c’est bien entendu que cette initiative n’est ni publique, ni rémunérée.

"À l’instar de ce qui se fait dans l’enseignement, la commune a décidé de faire appel à des bénévoles afin de renforcer l’équipe propreté, a expliqué Patricia Venturelli (Union), bourgmestre. Le nombre de personnes à engager n’a pas été défini au préalable. Les bénévoles travailleront sous convention de volontariat et percevront un défraiement forfaitaire de 10 € de l’heure. Ils seront assurés et équipés. Les prestations s’effectueront du lundi au vendredi, entre 8h et 16 h." La limite des prestations est fixée par le plafond du volontariat: 162 heures par an. "Nous avons prévu d’ajouter un montant de 5 000 € dans la première modification budgétaire. Cette somme pourra être revue lors de la seconde modification."

Sylviane Mazy n’était pas complètement convaincue par cette mesure qui, "à mon sens, crée une concurrence avec les ambassadeurs de la propreté, les Crado’Marches et l’équipe propreté de la Commune".

Réplique de la bourgmestre: "Il n’y a pas de concurrence, les bénévoles seront là pour compléter les équipes communales et les renforcer. Comme vous le savez, en période estivale, l’entretien des espaces verts sollicite beaucoup les équipes qui tondent les pelouses et exhument alors souvent des cannettes abandonnées. C’est donc important de passer préalablement pour nettoyer ces espaces".