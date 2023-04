Rebecq : permis accordé à W3 Energy pour le mât de mesure

Le fonctionnaire délégué de la Région wallonne n’a pas suivi l’avis du collège communal, qui avait pris position contre l’installation d’un mât de mesure du vent et de l’activité de la chiroptérofaune. La société W³ Energy pourra donc bien installer l’infrastructure, pendant deux ans, entre l’autoroute A8 et les chaussées de Bruxelles et Maïeur Habils. Une déception pour la majorité et pour une partie de la population.