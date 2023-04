Rebecq : huit brasseurs anglais au British Beer Festival proposé par la Gueuzerie Tilquin, à Bierghes

Ce sera l’occasion de "se rendre compte de l’impressionnante évolution du secteur brassicole anglais et de son énorme diversité. Loin des bières plates et tièdes dépeintes dans les pires clichés passéistes, on trouvera ici, outre des pale-ales, des bitters, des milds, des lagers diverses, des IPAs, des stouts, des porters, des bières de saison, etc. Un véritable festival, dans tous les sens du terme".

L’accent sera également mis sur les bières fruitées. "La Gueuzerie Tilquin profitera de l’événement pour présenter son tout nouveau, Family Tree Project, dont l’objectif est de réaliser un assemblage unique de gueuze pour chaque membre de l’arbre généalogique Tilquin. Avec, en remontant les générations, des proportions croissantes de lambics de 3 ans pour les hommes, et des proportions croissantes de lambics de 2 ans pour les femmes." Au total, pas moins de 20 cuvées seront créées à l’avenir. "Le but est de garder quelques cuvées de manière permanente dans la gamme, comme les Cuvées Jean-Paul et Paul. D’autres ne seront assemblées qu’une seule fois."

Ce week-end, trois gueuzes seront présentées: la Gueuze Tilquin à l’ancienne, Cuvée Jean-Paul, maturée 2 ans en bouteille ; la Gueuze Tilquin à l’ancienne, cuvée Marie-Catherine, maturée 1 an en bouteille ; la Gueuze Tilquin à l’ancienne, cuvée Paul, maturée 1 an en bouteille. Pour rendre respectivement hommage aux parents de Pierre Tilquin et à son grand-père.

Gueuzerie Tilquin, chaussée Maïeur Habils, 110, 1430 Bierghes (02 395 33 48).