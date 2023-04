Dimitri Legasse veut être tête de liste aux élections fédérales de 2024, au risque de raviver les tensions au sein du PS Brabant wallon

À ses côtés, la vice-présidente Laurence Smets, comme pour appuyer que le tandem à la tête de la fédération du Brabant wallon veut travailler en équipe avec les locales.

Au lendemain des élections internes, des tensions persistaient: des sections locales du centre du Brabant wallon trouvaient le poids des sections de l’Ouest de la province trop imposant. Ce poids leur était pourtant accordé par leur nombre d’affiliés qui ont voté.

"Nous sommes la fédération où il y a eu le plus de mobilisation pour la séquence électorale interne on ne peut plus démocratique puisqu’au suffrage universel, fait remarquer Dimitri Legasse. 48% des membres se sont mobilisés, qui se sont déplacés pour voter alors qu’il n’y avait qu’un seul candidat."

"Perdre une élection n’empêche pas de continuer à avancer"

Pour le Rebecquois, ces tensions sont apaisées. "Quand je vois la dynamique aujourd’hui, et je ne parle pas de celle du congrès où c’est vrai ce fut laborieux, aujourd’hui, la dynamique et l’enthousiasme sont réels. Oui, on ne va pas nier qu’il y a eu une compétition interne saine, une élection. Après l’élection, qu’il y ait de la déception, c’est humain. Est-ce qu’on peut me faire le reproche d’avoir de nombreux membres à Rebecq. Pour le reste, l’élection avait lieu au suffrage universel. Chaque membre a son libre arbitre."

Laurence Smets témoigne qu’il est possible de passer outre une déception. "J’étais candidate quand Dimitri a été élu (la première fois) à la présidence. J’ai perdu. Voilà. C’est comme ça. Mais pourquoi se bat-on ? Pour des valeurs, des projets. Alors, on avance malgré la déception passagère."

Dimitri Legasse a été réélu à la tête du PS brabançon à la mi-mars. Il se présentait en "ticket" avec Laurence Smets. Le duo a été élu avec 79,4% des suffrages exprimés. "80%, ce n’est pas un résultat stalinien. Mais j’aime autant, avance Dimitri Legasse. Je préfère savoir de manière saine et transparente que des gens ne se retrouvent pas forcément dans le projet qu’on propose et qui attendent autre chose. On a d’ailleurs fait l’exercice à Ottignies de confronter le point de vue de celles et ceux qui attendaient autre chose du fonctionnement de la fédération et de ses projets, pouvoir l’entendre et le cas échéant, pouvoir l’intégrer".

"Voter pour un parti qui ne prendra pas ses responsabilités, ça ne sert strictement à rien"

Avec cinq élections en vue, Dimitri Legasse et Laurence Smets devront solliciter les affiliés socialistes. Ils en sont conscients: "Notre tandem veut mobiliser un maximum de militants, sympathisants pour reconquérir des électeurs, pour expliquer que chaque électeur qui nous choisit nous donne un poids supplémentaire pour nous renforcer dans ce rapport de force. C’est un vote utile. Accorder sa voix à un parti qui de toute façon ne prendra pas ses responsabilités, ça ne sert strictement à rien, plaide Dimitri Legasse en ciblant le PTB. On préfère être leader de gauche dans une alliance au pouvoir et pouvoir peser sur des décisions que d’être des révolutionnaires dans l’opposition qui poussent des gueulantes."

Lors des élections régionales, les socialistes brabançons wallons tenteront de récupérer le siège qu’ils avaient perdu en 2019. "Au niveau régional, une élection sur deux, on obtient deux sièges. La dernière fois, on n’en a eu qu’un. On devrait donc en avoir deux, sourit l’actuel député régional Dimitri Legasse. Plus sérieusement, c’est bien l’objectif."

"Je veux être tête de liste aux élections fédérales"

Député régional, Dimitri Legasse visera un autre parlement en 2024. Pour ne plus être écarté du poste de bourgmestre par une interdiction de cumul avec celui de député wallon: "Je ne m’en cache pas. J’ambitionne d’être tête de liste aux élections fédérales. J’ai cette ambition. D’autres pourraient l’avoir. On verra si le suffrage universel des membres me permettra d’être tête de liste. Les affiliés feront un choix".

André Flahaut, "ni mort, ni retraité"

D’autres pourraient effectivement avoir pour ambition d’être tête de liste. On pense au député fédéral actuel, André Flahaut, qui répète si besoin qu’il n’est "ni mort ni retraité", ou à la vice-présidente du PS national Anne Lambelin. Les membres du PS trancheront. Au risque que l’apaisement voulu par Dimitri Legasse ne soit qu’une utopie. "Il n’y a pas de raison que ce soit conflictuel. Il faudra respecter ce choix démocratique", prévient Laurence Smets.

Pour les élections communales, les sections locales feront aussi appel au vote de leurs affiliés. Les alliances seront décidées au niveau local, assure Dimitri Legasse: "Jamais je ne ferai ce qui a pu être fait dans le passé: leur dire avec qui ils doivent travailler, et de manière presque systémique pour avoir de grands accords dans toute la province. Tant que ce n’est pas avec l’extrême-droite ou l’extrême-gauche, il n’y a pas de souci."