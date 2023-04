Rebecq n’a reçu aucune offre pour son ancienne maison communale

"Il y a eu très peu de visites, pas plus de quatre ou cinq. Les candidats acquéreurs gens avaient jusqu’au 15 mars pour rentrer un dossier, mais nous n’en avons réceptionné aucun", indique Patricia Venturelli (Union), bourgmestre de Rebecq. La Commune est donc toujours bel et bien propriétaire du bâtiment à l’heure actuelle. "Nous sommes en réflexion au niveau du collège. Nous avons plusieurs pistes mais n’avons pas encore arrêté notre choix. On pourrait relancer le même type d’appel, changer les conditions ou relancer d’une autre manière la mise en vente. On doit encore trancher."

Sur les réseaux sociaux, un appel avait été lancé pour que le bâtiment soit racheté par un groupe de citoyens. "Nous n’avons pas eu de contact avec eux, ni de demande d’informations", ajoute Patricia Venturelli.

L’initiative n’a donc pas abouti. Il faut dire que le bureau notarial avait estimé le bien à 600 000 €, avec des offres possibles à partir de 100 000 €. Un jury devait attribuer des points à chaque projet pour retenir le plus intéressant, tant au niveau financier qu’au niveau de l’intérêt général. En plus du montant déjà conséquent pour des citoyens, quelques aménagements étaient nécessaires pour rafraîchir les lieux.

Fin août 2022, la majorité avait expliqué vouloir se séparer de l’ancienne maison communale "à contrecœur", tout en précisant qu’elle avait besoin de fonds pour financer d’autres projets. D’autant plus que le bâtiment est chauffé, pour ne pas qu’il se dégrade, alors qu’il est à peu près vide si l’on excepte un peu de matériel qui y est entreposé.

Il y a plusieurs années, l’Agence de promotion immobilière du Brabant wallon (APIBW) avait manifesté son intérêt pour aménager des logements sur le site. Certains de ces logements auraient été vendus à un prix inférieur au marché. Sauf que cette piste n’a pas abouti, vu les frais que cela aurait coûtés à la Commune de Rebecq.