Rebecq : le terrain Sportissimo sera bientôt mis en vente

Mais surtout, il reste à régler le sort du terrain de 3 hectares sur lequel la piscine était censée voir le jour en 2013 ou 2015, avant que ce projet ne soit abandonné. La parcelle en question se trouve à Rebecq, à côté du site de l’ancien vélodrome. La société Car Ferry a déjà acquis ce terrain-là pour le transformer en dépôt de bus en collaboration avec le TEC. "Car Ferry pourrait acquérir aussi une partie du terrain de Sportissimo, poursuit Dimitri Legasse. Cela lui ferait une réserve pour une éventuelle extension du dépôt TEC."

La société Sagrex, qui était propriétaire de ces terres avant le projet Sportissimo, a également marqué son intérêt.

Aucun prix de vente n’a encore été annoncé, car la publicité n’est pas encore effective.

Les modalités de la vente seront différentes de celles de la vente du terrain du vélodrome. Ce terrain-là appartenait à la Commune de Rebecq, les élus devaient attribuer des points aux projets qui se présenteraient et avaient finalement accepté l’offre de la société Car Ferry, seule candidate acquéreuse. Pour le terrain de Sportissimo, c’est tout simplement la meilleure offre qui sera retenue. "Mais on ne s’attend pas à s’enrichir car ce terrain n’a guère de valeur", ajoute Dimitri Legasse. S’agissant d’un terrain situé en zone de services publics et d’équipements communautaires, le projet qui y sera développé devra en tout cas être d’utilité publique ou d’intérêt général.