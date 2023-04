L’unique bombardier Lancaster encore en état de voler passera au-dessus de Rebecq le 4 mai

C’est une belle récompense pour le travail de mémoire que réalisent depuis des années Wilfred Burie et l’association "The Belgians remember Them": l’état-major de la Royal Air Force a accepté de survoler le Mémorial de Rebecq le jeudi 4 mai prochain avec l’unique avion Lancaster encore en état de voler en Europe. Un privilège et une première en Wallonie, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. "J’avais introduit une demande pour qu’il survole Rebecq le 17 mai, le jour de notre cérémonie annuelle. Je souhaitais qu’il passe également par Genappe et Loupoigne, mais ma requête a d’abord été refusée. J’ai insisté, sans doute un peu aidé par l’ambassade britannique, et la RAF a finalement accepté !"