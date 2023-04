"Rebecq vu du rail", un nouveau circuit touristique pour faire de Rebecq une nouvelle destination touristique (vidéo)

Depuis ce week-end, ceux qui le souhaitent peuvent embarquer dans le train tous les dimanches, à 14h ou à 16 h, avec quelques dates supplémentaires: le 5 juin (jour de la brocante), le 21 juillet (jour de la Fête nationale) ainsi que les 9 et 10 septembre (Journées du patrimoine). Et ce, jusqu’à la fin septembre. Une activité rendue possible grâce aux bénévoles de l’ASBL Rail Rebecq Rognon, qui sont actifs tout au long de l’année pour entretenir les vieilles mécaniques et les voies. Un travail remarquable.

1. Vue panoramique

Quelques hectomètres après avoir quitté l’ancienne gare de Rebecq, le train s’arrête pour permettre aux passagers de profiter d’une vue panoramique: clocher de l’hospice fondé vers 1302, clocher de l’église Saint-Géry (1865), cheminée des Moulins d’Arenberg, ferme de la Fontaine, maison communale, colline du Montgras, hameau du Rastadt et hameau de Wisbecq.

2. Sur les traces du Lancaster

Le deuxième arrêt permet d’apercevoir (au loin) le Mémorial de Rebecq, où l’on commémore les combattants de la Seconde Guerre mondiale. Site particulier, puisqu’il s’agit de l’endroit où un Lancaster britannique s’est écrasé en mai 1944. Le guide en profite pour rappeler les faits historiques, avec la prise en charge des deux survivants.

3. Les cinq ponts et leur paysage

Sans doute la plus belle vue du parcours, notamment en raison du mélange des couleurs. Cette troisième halte se fait quelques mètres au-dessus de la Senne, en face de la ferme qui appartenaient autrefois aux seigneurs d’Enghien. L’occasion pour Gilbert Hautenauve de raconter l’histoire des grands propriétaires locaux.

4. La bataille de Steenkerke

Le 3 août 1692, les troupes de Guillaume d’Orange tentaient de surprendre les troupes françaises dans le village de Steenkerke, où le Petit Train du Bonheur propose sa quatrième halte. Une bataille éclair, à peine une journée, qui se conclut par la victoire des Français.

5. Rognon, l’étape ouvrière

La gare de Rognon servait de correspondance pour les ouvriers se rendant aux carrières, à Tubize ou aux Forges de Clabecq. Les riverains ont flairé la bonne affaire et ouvrirent des bistrots face à la gare. Celle-ci a été démolie en 1961 après avoir vu passer les derniers trains de la ligne 115. C’est ici que le Petit Train du Bonheur fait demi-tour et remet le cap sur Rebecq.

6. L’ancien terminus

Au retour, l’unique arrêt se fait à l’ancien terminus. C’est ici que se trouvent les autres locomotives. L’association en possède une au diesel et bénéficie du prêt d’une locomotive à vapeur, datant de 1929, que les bénévoles utilisent un dimanche sur deux. Le Rail Rebecq Rognon est également en train de remettre en état une locomotive à vapeur qui lui appartient.

