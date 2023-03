Rebecq cherche un nouvel exploitant pour la Taverne d’Arenberg

"Il y a des personnes intéressées qui n’ont pas souhaité poser leur candidature. Pourquoi ? a demandé Léon Jadin (Écolo, opposition). Cette information est déterminante pour savoir quelle partie du cahier des charges ou du contrat sera négociée. Si vous connaissez un élément problématique, pourquoi ne pas le modifier préalablement ?"

C’est le directeur général, Luc Rigaux, qui s’est chargé de la réponse. Ce sont en effet les employés et non les élus qui ont fait visiter le commerce aux personnes intéressées. "Selon les retours officieux que nous avons eus après les visites, les motifs sont très variés et on ne sait donc pas anticiper ce qui va poser problème: taille de la cuisine, manque de place pour le stockage ou d’informations sur les frais énergétiques."

Des rencontres vont avoir lieu entre les candidats qui ont déposé un dossier et les autorités politiques, cette fois, afin de procéder à des négociations. "L’objectif des négociations est d’aboutir positivement, a commenté Dimitri Legasse, chef de file Union (majorité). Notre volonté n’est donc pas d’imposer trop de restrictions. Cela ne veut pas dire que si un candidat propose une centaine d’euros, le collège l’acceptera. C’est un écrin qu’il nous faut conserver, un commerce important pour le village et la commune."