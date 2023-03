Au cours de sa présentation, elle a pointé tous les effets négatifs des poids lourds, trop présents à son goût dans la commune.

Les problèmes qu’elle souligne, ce sont les limitations de tonnage qui ne sont pas respectées ou pas assez explicites. "Parfois, elles sont indiquées dans un sens mais pas dans l’autre."

Deux accidents se sont également produits récemment, impliquant des camions. Ce qui amène à un questionnement sur la sécurité, alors que des places de stationnement sont autorisées sur le plateau de la gare, non loin de la plaine des jeux. "Notre incompréhension est d’autant plus grande qu’il y a des zones de parking poids lourds accessibles sur la N6. Ces emplacements nous semblent plus faciles d’accès, à proximité du village, plus adaptés en termes de visibilité et d’environnement immédiat, souvent plus éloignés des habitations et situés, sauf erreur, sur une route régionale dont l’entretien n’est pas à la charge de la commune."

Joëlle Vankerkchoven a rappelé que les habitants de la rue du Radoux avaient tiré la sonnette d’alarme sur l’état de leur voirie, suite aux passages répétés des camions, ainsi que les nuisances durant la nuit. "Peut-on espérer des décisions politiques en faveur des Rebecquois plutôt qu’en faveur des camions ou est-ce pour mieux pouvoir justifier une voirie de contournement ?"

La bourgmestre Patricia Venturelli s’est chargée de la réponse. "L’agent du Service public de Wallonie (SPW) nous a conseillé de travailler par portion de commune. Nous rencontrons le SPW en mars et la mise en place d’une limitation contrôlée devrait se faire sur Bierghes prochainement. Les autres parties de la commune suivront."

La socialiste a ajouté que la majorité étudierait la possibilité d’une limitation rue Trieu du Bois, dans le cadre de la limitation de tonnage générale sur Rebecq. "Des chicanes sont d’ores et déjà présentes à cet endroit."

Patricia Venturelli a expliqué que le stationnement le long d’une nationale représentait une source de vandalisme pour les propriétaires, les chauffeurs préfèrent du coup se garer près de leur domicile. "Verbaliser est difficile car si le chauffeur habite la commune, il est en circulation locale."

La problématique n’est donc pas propre à Rebecq, mais ça n’empêche pas les autorités de s’y attaquer. "La création de deux espaces de stationnement (chaussée de Tubize et ballodrome) nous a semblé être une solution pour répondre aux interpellations de plusieurs citoyens se plaignant du stationnement des camions dans leur quartier, chaussée de la Genette, sentier Cliquet, etc. Ce sont, à nos yeux, les deux endroits les plus appropriés actuellement pour permettre le stationnement des poids lourds. Comme vous avez pu le voir à l’occasion des réunions de la CLDR, ce 16 février, il y a une fiche:"créer une aire de stationnement pour les camions à l’extérieur du village"."

"Les camions ne sont pas plus présents à Rebecq qu’ailleurs"

Enfin, il y a un contexte. Rebecq compte 54 exploitations agricoles, des entreprises et commerces qui doivent être livrés ou écouler leurs productions. "Globalement, les camions ne sont pas plus présents à Rebecq qu’ailleurs, ils ne disposent pas de plus de droits et ne provoquent pas plus de nuisances qu’ailleurs, comme le montre le moniteur de sécurité réalisé fin 2021. Les nuisances liées aux poids lourds sont considérées comme un problème de quartier par environ 4 Rebecquois sur 10, un chiffre comparable à ceux de la zone de police, de la Wallonie et de la Belgique."