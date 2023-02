La société W³ Energy, basée à Tournai, souhaite "installer temporairement un mât de mesure du vent et de l’activité de la chiroptérofaune", sur un terrain situé entre l’autoroute A8, la chaussée de Bruxelles et la chaussée Maïeur Habils. "Ce terrain appartient aux carrières de Bierghes, ajoute la bourgmestre. Une convention a été signée pour l’occupation." Patricia Venturelli précise également que la durée maximale est de 2 ans pour ce mât qui pourrait avoir jusqu’à 80 m de haut.

On peut interpréter cette demande comme entrant dans le cadre d’une étude préalable à l’implantation d’une ou plusieurs éoliennes. "Mais nous n’avons eu aucune information à ce sujet, commente Patricia Venturelli. Nous n’avons reçu que ce courrier et n’avons eu aucune rencontre avec le demandeur. À ma connaissance, c’est la première fois qu’une demande pour un mât de ce type est introduite. Il faut savoir qu’un permis est requis et délivré, ou non, par le fonctionnaire délégué."

Cette demande a provoqué en tout cas une réaction immédiate au sein d’une partie de la population rebecquoise. Il faut dire que le dernier dossier éolien avait fait couler beaucoup d’encre. Engie avait perdu les derniers recours, ce qui avait empêché son projet éolien de voir le jour.

L’enquête publique s’est ouverte ce jeudi 16 février et se clôturera le vendredi 3 mars.