Les créateurs, ce sont les jumeaux Marylou et Loris Tartini. "Ce sont des jeunes de Tubize, explique Maïté Saint-Guilain, directrice du Centre culturel de Rebecq, qui propose cette exposition. Marylou est une artiste peintre, qui vient de terminer une école d’art. Elle travaille beaucoup tout ce qui est graphique et participe d’ailleurs aux activités de la maison des jeunes de Tubize, ainsi qu’aux graffitis qui ont vu le jour dans la ville de Tubize." Son frère est également artiste, mais pas dans le même domaine. "Lui, sa spécialité, c’est la mode et le design. Il a terminé son cursus dans une école de mode à Milan."

Frère et sœur collaborent donc pour cette exposition intitulée "Quand le pinceau rencontre l’aiguille". Les deux disciplines se rencontrent en effet au Moulin d’Arenberg. "On avait envie de leur donner un coup de pouce et de mettre en lumière leurs réalisations, avec une exposition qui reprend les tableaux de Marylou et les vêtements de Loris."

La connexion entre les deux est évidemment naturelle. "L’univers de Marylou est très coloré, proche du street art. Ce sont des toiles classiques mais empreintes de pop art t influencées par exemple par l’œuvre de Keith Haring. Et de ces tableaux très joyeux s’inspire son jumeau…"

Pour le vernissage, vendredi dernier, un petit défilé était organisé, histoire de "mettre les vêtements en mouvement et voir ce que ça donnait", ajoute Maïté Saint-Guilain.

L’exposition se tient jusqu’au dimanche 26 février inclus: le week-end de 14h à 18 h, en semaine sur rendez-vous. L’entrée est gratuite.