Thermographie aérienne: Rebecq a dit oui

"Au départ, quand nous avons reçu la proposition au mois d’août, nous avions décidé de ne pas y participer, explique la bourgmestre Patricia Venturelli. Le problème, c’est que les coûts et les détails n’étaient pas très clairs."

La situation à Rebecq était différente des autres communes, parce que le Collège communal n’a pas adhéré à la convention des maires. "Au mois de décembre, quand nous avons reçu des informations plus précises, le Collège communal a finalement répondu favorablement à la proposition. Pour nous, le coût de l’opération n’est pas de 3 000 euros, mais d’environ 7 000 euros." Cela s’explique par le fait que l’inBW a bénéficié d’un subside dans le cadre de l’appel à projets Pollec 2021 (Politique locale Energie Climat) de la Wallonie.

Cette dépense supplémentaire n’a pas refroidi les élus. "Vu la crise énergétique que nous connaissons, nous voulions obtenir les données enregistrées par la thermographie aérienne. Pour les citoyens et pour la commune. Car nous avons des bâtiments publics, c’est important de bien les isoler. Ce sera un plus dans notre prise de décision." Les élus pourront notamment prioriser les investissements, afin de limiter les coûts liés à la dépense en énergie. Avec un impact non négligeable pour la planète, bien évidemment. "Nous avons déjà analysé les PEB de nos bâtiments, mais c’est encore plus précis. Il y aura bientôt une présentation afin d’annoncer la manière dont les données seront mises à disposition. Ce n’est pas encore très clair. Après cette étape, nous pourrons aussi orienter les gens pour qu’ils bénéficient des primes de la Région wallonne."