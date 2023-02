Rebecq: inquiétude chez les riverains du bois du Strihoux

La réunion du conseil communal de Rebecq du 24 janvier dernier a notamment été marquée par une interpellation citoyenne relative au bois du Strihoux. Annick Tassin, porte-parole d’un certain nombre de riverains, a expliqué que ceux-ci déplorent l’évolution du bois du Strihoux, alors qu’un projet urbanistique est en cours dans la drève du Bois des Moines. Selon eux, les propriétaires abattent des arbres sans autorisation: "Des arbres centenaires tombent par dizaines. Des parcelles sont mises à nu. La faune et flore disparaissent lentement mais inexorablement pour laisser place à des projets en totale inadéquation avec l’environnement. Des habitations ont été démolies et reconstruites sans qu’aucune demande de permis d’urbanisme n’ait été introduite et sans aucun contrôle."

Pour la plupart des arbres, le permis d’abattage n’était pas nécessaire

Dans sa réponse, la bourgmestre, Patricia Venturelli, a précisé que "dans le dossier d’urbanisme relatif à la “parcelle 5 drève du Bois des Moines”, la majorité des arbres présents sur le terrain ne nécessitaient pas de permis pour l’abattage. Les 75 arbres présents répertoriés ont fait l’objet d’un rapport de l’expert forestier. En mars 2022, six arbres ont dû être abattus à la demande du propriétaire et sur insistance du propriétaire de la parcelle voisine, car ils présentaient un risque de chute. En novembre 2022, sur 49 arbres situés sur la parcelle, un bouquet de 5 arbres a été maintenu, il fait l’objet d’un périmètre de protection, vu les jacinthes des bois présentes, une espèce protégée".

Sur les 44 arbres abattus, "26 se trouvaient sur l’emprise et dans un périmètre immédiat de la future construction. 18 arbres étaient problématiques: 8 pour les voisins, 2 par rapport à la route et 8 auraient été problématiques concernant la future construction". La bourgmestre a rappelé que des mesures compensatoires avaient été intégrées dans le permis octroyé, dont la plantation de 21 arbres et de haies le long des limites mitoyennes.

Sur trois communes et sur trois provinces

"Le bois du Strihoux est réparti sur trois communes et trois provinces, a-t-elle encore ajouté. Au plan de secteur (1981), le lotissement en pins situé à Rebecq se trouve en zone d’habitat et urbanisable. Sur Enghien (Hainaut), il est divisé en trois zones: la première urbanisable, la deuxième en zone forestière non constructible et la troisième en zone de parc, non constructible. À Pepingen (Brabant flamand), cette partie du bois est entièrement en zone forestière. Il n’y a pas de laxisme concernant l’abattage d’arbres sur l’entité. Si les arbres abattus ne sont pas visés par le CoDT, la Commune ne dispose pas de moyens d’action visant à interdire ces abattages."

Ajoutons que cette réponse n’a pas satisfait la citoyenne, qui a bien fait comprendre qu’elle ne s’en contenterait pas.

Enfin, la réunion du conseil s’est achevée sur un échange tendu entre l’auteure de l’interpellation et le président du conseil, Dimitri Legasse. Ce dernier a reproché à l’intervenante de ne pas respecter la règle de 2 minutes maximum autorisées pour réagir à la réponse de la bourgmestre…