Rebecq : seulement des sparadraps pour la rue du Radoux

Vibrations, bruit, piste difficilement cyclable, la rue du Radoux fait vivre un enfer à ses habitants. D’autant plus qu’elle est traversée par des poids lourds, trop lourds… selon les riverains. Lors du dernier conseil communal, une citoyenne a interpellé le collège pour savoir quand et quels travaux seront réalisés. Extrait de cette interpellation: "La situation ne date pas d’hier, mais de plus de 20 ans. Cette route des années 1960 est faite de balles en béton qui bougent fortement au passage de poids lourds qui foncent dans notre rue, même de nuit. C’est invivable pour les riverains. Je vous fais part du vœu d’un de mes fils pour cette nouvelle année: pouvoir passer une nuit de sommeil sans être réveillé par les bruits et vibrations des poids lourds".